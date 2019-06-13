〈三洋電股東會〉現金股利上調到0.9元 下半年營運可望回升 全年拚持平

三洋電 (1614-TW) 今 (13) 日召開股東會，會中小股東提議增加現金股利，原先每股現金股利擬配發 0.81 元，股東會也表決通過，每股配發上調到 0.9 元，展望後市，副總紀安郎會後表示，接下來是冷氣銷售旺季，天氣轉晴將可帶動消費動力，下半年營收可望回溫，全年營收力拚持平去年水準。

紀安郎表示，家電業是看天吃飯的產業，原先 5 月 至 8 月是冷氣銷售旺季，不過上半年底梅雨季多雨，導致旺季不旺、銷量不如預期，營收略微下滑，盼 6 月下旬後天氣轉熱，推升銷售動力。

展望今年，三洋電認為，5 月底立法院三讀通過「貨物稅條例」修正案，購買節能標章的電冰箱、冷暖氣機等，每台最高可減徵 2000 元貨物稅，全台約有一半縣市仍實施家電節能補助方案，包括雙北、桃園、台中等，看好貨物稅減免、節能補助方案及天氣轉晴等利多推升下，下半年營收將可填補上半年缺口，法人估，全年營運業績將小幅度增長。

租金收入部分，三洋電每年可有 2.1 億元，包括台中商辦大樓，樹林、三峽、迴龍及台南則為廠房。三洋電 5 月營收為 4.9 億，月減 1.76%，年減 13.26%，累積前 5 個月營收為 22.18 億，年減 0.23%。