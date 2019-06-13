貿易紛爭不斷 聯合國：去年全球FDI下跌13%

聯合國貿易和發展會議 (UNCTAD) 在週三 (12 日) 發布了一份「世界投資報告」 (World Investment Report)。報告中指出，由於政府干預、英國脫歐的不確定性、以及美國總統川普的關稅和貿易政策影響，去年 (2018 年) 全球外商直接投資 (FDI) 下跌了 13%。

報告中顯示，去年 FDI 減少了 13%，降至 1.3 兆美元，是連續第三年下跌。其中一項主因來自於美國跨國企業大規模將外國收入匯回。

UNCTAD 投資主管 James Zhan 表示，FDI 指數下跌的主因在於政策問題，而非經濟因素，其中包括川普的稅收改革，鼓勵美國公司匯回獲利，直接導致將外國項目中的 FDI 下跌。

另一項造成 FDI 下跌的因素在於，大國之間以國家安全為由，和競爭新興產業主導地位而阻擋交易。報告中發現，有 22 項價值 5000 萬美元或以上的交易，在 2018 年遭到阻擋或中斷。其中最大筆的交易是博通 (AVGO-US) 以 1170 億美元收購美國晶片製造商高通 (QCOM-US) 的併購案，然而總統川普以國家安全為由使這樁交易宣告破局。

此外，由美中貿易戰所引發的全球資產重新整理的也對 FDI 造成影響，許多出口導向型企業從中國遷往東南亞或印度。同時，英國脫歐也帶來了壓力，報告中指出，流入英國的投資金額在去年下跌了 36%，並且不僅僅是英國，脫歐的不確定性也將影響了整個歐盟市場。

UNCTAD 也預測，今年 (2019 年) 的 FDI 可望小幅反彈，但是，仍存在很大的不確定性，一些抑制投資熱情的政策仍然存在，可能將使 FDI 持續疲軟。