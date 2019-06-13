6月美股哪個板塊表現最好？答案可能出乎意料

六月至今，美股出現明顯的反彈，但你知道這波上漲的領頭羊是誰嗎？答案可不是你以為的科技類股。

六月份表現最好的板塊，可能令你意外的，其實是原物料類股。根據 FactSet data 統計 S&P500 指數的 11 大類股，截至 6 月 12 日，原物料類股漲幅高達 9.5%，排名第一，科技類股則居次。

6 月份美國原物料類股在 11 大類股中表現突出 (來源: MarketWatch)

事實上，原物料類股對全球景氣的成長波動，最為敏感，而目前為止，6 月份強勁的表現，也創下近 4 年來最佳單月漲幅，僅次於 2015 年 10 月份的 13.45%。

若不選產業個股，直接投資原物料 ETF，那麼原物料 SPDR ETF(XLB-US) 6 月份也上漲達 9.6%，若統計過去一個月，更已大漲 14.4%。

為什麼在美國與各國貿易戰的紛擾影響下，原物料類股還能有如此表現呢？

華爾街分析師認為，5 月份受到貿易戰拖累，原物類板塊的股價可說是修正最嚴重的；然而，隨著各國央行有望寬鬆貨幣政策，對於原物料未來前景帶來提振作用，股價因此大幅彈升。

Prudential Financial 首席市場分析師 Quincy Krosby 表示，原物料板塊與景氣連動高，Fed 轉為鴿派的言論，對於景氣敏感度高的類股，就會出現明顯的刺激作用。

Voya Investment Management 的資深市場分析師 Karyn Cavanaugh 也認為，與鋼鐵及鋁製造業高度相關的原物料公司，股價在 5 月份已出現超跌現象，6 月份因此出現回補的上漲潮。他也表示，在 5 月超賣之後，原物料類股價的價值面估值，更加的吸引人。