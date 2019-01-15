漢磊獲Microchip擴大釋單 年初起產線滿接單 今年旺旺

全球半導體板塊持續變動，國際功率元件大廠之一的 Microchip 收購了 Microsemi 後，因 Microsemi 關閉自有 Bend 四吋廠，遂將訂單轉移到六吋廠生產，同時擴大對漢磊 (3707) 的代工釋單量，在此利多加持下，漢磊今年年初開始便是滿接單，今年營運績效可望明顯優於去年。去年上半年，Microchip Technology Inc. 宣布以 83.5 億美元，約 2,460 億元新台幣，收購美國最大軍用、航空太空與工業和通訊半導體設備商業供應商 Microsemi Corp。



而隨案塵埃落定，Microchip 市占率持續擴大，尤其在 Microsemi 關閉自有 Bend 四吋廠，並將訂單轉入六吋廠生產後，對於晶圓代工產能需求更加擴大，為此，積極尋求代工夥伴的協助，並找上漢磊，確認持續擴大釋單。



不單 Microchip 對漢磊釋單量持續增加，現下汽車與 5G 需求竄起，國際 IDM 大廠均轉向將自家產能以生產絕緣閘雙極電晶體（IGBT）為主，在產能有限的前提下，將其他功率元件訂單委外，漢磊成為最主要受益者，目前確定產線與接單持續維持高檔，今年隨營業利益率持續提升，全年獲利更將較去年明顯增加。

