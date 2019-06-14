貴金屬盤後─Fed可能降息 國際政局動盪 黃金收高6.90美元

黃金價格週四上漲，連續第三天收高。預期聯準會 (Fed) 今年夏季可能降息，黃金需求因而增加。

中美貿易緊張持續，且中東動盪加劇，投資人因而有黃金的避險買盤。

報導指出，有二艘油輪在阿曼灣遭到攻擊，一艘船身受損，一艘著火漂流。原油價格因而上漲。

8 月黃金上漲 6.90 美元，或 0.5%，收於每盎司 1343.70 美元，本月以來，黃金上漲逾 2%。

分析師說，Fed 於 7 月或許不會降息，但許多分析師預期 Fed 終會降息，該預期支撑黃金與白銀價格守在 6 月低點之上。

除週一下跌外，黃金連續二週幾乎不停上漲。黃金與美元走勢呈反向關係，美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

美國債券殖利率大幅下降，對黃金亦屬利多。投資人更加預期今年稍後，Fed 將會降息，債券殖利率因而下降。

分析師說，除了避險買盤外，若 Fed 於下週的政策會議中，暗示將會降息，則黃金可望進一步上漲，並突破 1350 美元。

全球政局與市場動盪，亦提供了避險資產底部支撑。

中美貿易局勢的發展，影響及於全球市場。川普總統週三晚間告訴記者說，他並沒有對中國額外商品加徵關稅的時間表。該談話有助減緩貿易擔憂。

其他金屬交易方面，7 月白銀上漲 13.9 美分，或 0.9%，至每盎司 14.862 美元。7 月銅上漲 0.25 美分，或近 0.1%，至每磅 2.657 美元。

7 月白金下跌 1.10 美元，或 0.1%，至每盎司 809.40 美元。9 月鈀金上漲 32.60 美元，或 2.3%，至每盎司 1438.20 美元。

分析師說，鈀金突破了每盎司 1400 美元關卡，目前正測試 100 日移動平均線水準。