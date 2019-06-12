〈銀行衝信用卡業績〉有錢人想的跟你不一樣 億元繳稅大戶對分期付款不感興趣

每逢繳稅季銀行都會競推信用卡分期付款吸引持卡人，但根據銀行觀察，最常使用分期付款的是中產階級，對於一口氣要繳稅金額高達億元等級的大戶來說，通常會選擇一次繳清，理由是「只要痛一次就好」。

信用卡繳稅不僅可延遲付款，還可透過銀行提供的分期制度，降低資金負擔，根據財政部統計，今年國人刷卡繳稅金額共 918.86 億元，較去年增加 9.17%。

而為了吸引繳稅大戶青睞，幾乎各家銀行都有分期機制供卡友選擇，但根據銀行觀察，會選擇分期付款多半是中產階級，對於繳稅金額超過 1 億元的大戶來說，通常會選擇一次付清，不願分期付款。

兆豐銀信用卡處處長林中象表示，通常單筆繳稅金額高達億元的繳稅大戶，選擇分期付款的比例不到一成，而選擇分期繳稅的稅額通常在 500 萬到 1000 萬區間，稅額超過 1 千萬、甚至億元者，對於分期付款通常不感興趣。

根據林中象觀察，這些繳稅大戶不願分期的原因是「繳稅很痛，只想痛一次就好，不想分期付款每個月都痛」，因此選擇將大筆稅款一次付清，不想拉長付款週期。

林中象指出，使用信用卡繳稅加上分期付款，等於由銀行先代墊資金，原本預期大戶們基於資金調度，應該願意將錢放銀行生利息，再分期慢慢還，沒料到大戶對於分期竟然不太感興趣，反而是小資族、中產階級選擇分期付款比重較高。

事實上，每年繳稅季通常也會替銀行帶來新客戶與業績成長，兆豐銀行今年因應繳稅推出刷滿 20 萬元可分 9 期、單筆刷滿 1000 萬回饋 3000 元刷卡金，果然成功吸引刷卡大戶登門，也帶動頂級卡流通卡量增加約數百張。



