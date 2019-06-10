〈新鮮人理財〉全台逾87萬人扛學貸 先理債？還是先理財？

又到了鳳凰花開的畢業季，剛出社會的新鮮人面臨低起薪，可能還有就學貸款等著還，「我的學貸該怎麼還最有利？」這是許多揹著學貸的社會新鮮人的共同疑問，到底是加速付清好？還是慢慢邊還錢邊投資比較沒有壓力呢？其實沒有絕對正確的答案，因為每個人的財務狀況、投資屬性均不同，適合的還款方式也會不一樣。

（製表：鉅亨網記者陳蕙綾）

根據教育部資料，目前有超過 87 萬人有學貸壓力，一人平均 20 萬，以就業後平均薪資 2.8 萬元來推估，要不吃不喝 7 個月才還得完。

有人說:「學貸的利率這麼低，慢慢還就好了，甚至可以利用 3 次的延繳機會，把賺的薪水去投資，只要找到利率高於學貸利率的投資標的，還可以累積第一桶金。」這樣的說法若是完全從借貸的成本來看，好像不錯，但是，每個人的薪資、生活水平、理財目標、投資屬性都大不相同，適合的還款方式也不一樣。

一、越早規劃越有利 理財前先理債

還學貸，越早開始準備越輕鬆，雖然學生時期的收入較不固定，但仍可在學生時期透過省吃儉用或打工，每月存個 1000~2000 元，等畢業時，就有 4.8~9.6 萬元左右的資金可以先拿來償還欠款，且當你有第一份工作後，收到第一份薪水就開始償還貸款，養成類似「分期付款」的習慣，壓力感也不會那麼大。

不過，新鮮人剛進入社會，起薪可能不會太高，加上工作還不夠穩定，就算不優先還學貸，學生時期所存的這筆錢就可當作「緊急準備金」，避免資金調度失靈時，又得借貸增添更多債務，不管是選擇優先清償債務，或先存錢投資，首要心法就是要「擬定償債計劃」，督促自己按部就班執行。

二、邊還錢邊投資 額外還本減利息

就學貸款是政策性貸款，沒有提前清償違約金的問題，想還多還少都可以，新鮮人不一定要縮短貸款年限，期間仍可從事其它投資規劃。不過，若是要投資，適合投資屬性比較積極的新鮮人，且對於投資有 8 成以上的把握，就可考慮把部份資金作為投資之用，只要找到平均報酬率高於就學貸款利率的投資組合，就可以一邊還錢，一邊累積財富。

值得一提的是，如果身上剛好有閒錢，例如年終、紅利、三節獎金、投資獲利等等，請別急著全部花掉，應該用「額外還本」的方式多還一些款，讓本金減少，以降低利息支出，避免利息又吞噬掉投資獲利。

三、低薪一族 申請展延減負擔

每個畢業生都想找到好的工作，儘早甩開負債，但也有新鮮人因薪水低，或是家庭經濟狀況不佳，面臨繳不出錢的窘境，此時可利用政府的紓困措施來減輕負擔。目前學貸可以申請延期還款，前行政院長賴清德在去 (2018) 年拍板放寬就學貸款還款條件，不論經濟條件，所有學貸貸款人除了原有第一年無需還本息的寬限期外，新增最長 4 年的「只繳息期」，也就是說還款期限可延長最多 4 年。

整體來說，就學貸款在畢業後滿一年就開始加利息，對沒什麼還債經驗的社會新鮮人來說，剛開始那幾個月，收支最難平衡，很多人都是等收到銀行的催收信函通知，才來還學貸。所以，新鮮人最好先做一個現金流量的預估，評估自己每個月可負擔的還債額度，在月薪等固定收入中，建議先留下一部分做還債預算，還債後再來享受人生，否則不良債信，也會跟著你走入社會。