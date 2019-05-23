〈理財〉全聯行動支付PX Pay來了 一口氣開放這8家銀行信用卡綁定

連鎖超商龍頭全聯今 (23) 日宣示推出自家行動支付 PX Pay，明日正式啟動，除了原本已有合作的中信和台新的信用卡，此次一口氣加入一銀、玉山、台北富邦、永豐、國泰世華和聯邦等 6 家銀行的卡友也可綁定使用，等於是將信用卡使用範圍增至 8 家；全聯目標今年底前下載會員數達 320 萬。

圖表：全聯提供。

據資策會資料顯示，目前消費者使用行動支付的比率已超過 40%，其中 18-45 歲的青壯年用戶普及率達 60% 以上，而 56-65 歲用戶普及率也有 40%，顯示消費者對行動支付的接受度逐漸升高。

全聯董事長林敏雄表示，目前全聯在全台擁有近千間門市，會員人數超過 900 萬，是使用行動支付的最佳場域之一，隨著時代的進步，PX Pay 的導入是全聯邁向數位化最重要的一步。

全聯執行長謝健南進一步說明，PX Pay 的導入是數位化的核心基礎，未來到全聯消費只要帶手機，就可以達成快速結帳的目的，並藉此增加使用黏著度，甚至可進一步提升客單價。

全聯統計，在全聯的非現金支付占比已逾 26%，預計 PX Pay 上線後，非現金支付占比將翻倍成長上看 50% 以上。

目前除了現金支付，全聯已提供 Apple Pay、Samsung Pay 和 Google Pay 的感應支付，以及中信、台新兩家實體信用卡，實體福利卡儲值金、一卡通和悠遊卡和紙本禮券等支付方式，此次 PX Pay 綁定信用卡掃碼付款，一口氣將合作銀行增至 8 家，有利更多的民眾使用。