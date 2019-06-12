全球石油需求成長恐創2011年以來新低 國際油價挫逾2%

美中貿易爭端愈演愈烈，恐使全球經濟成長趨緩，衝擊原油需求，分析師紛紛下修 2019 年全球石油需求成長預估，估將創 2011 年以來新低；今 (12) 日國際油價重挫逾 2%，布蘭特原油跌破 61 美元。

台北時間週三晚間 6 點 41 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 2.38%，至每桶 60.81 美元；西德州中級原油期貨下跌 2.61%，至每桶 51.88 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

美國石油協會 (API) 最新資料顯示，截至 6 月 7 日當週，美國原油庫存意外增加 490 萬桶，至 4.828 億桶。

另一方面，美國能源資訊署 (EIA) 日前公布月報，預估今年美國原油平均日產量為 1232 萬桶，較 5 月預測值減少 14 萬桶；全球石油需求成長，平均每日將減少 16 萬桶，至 122 萬桶。

根據路透社報導，能源諮詢公司 FGE 董事長 Fereidun Fesharaki 表示，石油需求放緩，肇因於對經濟衰退的擔憂情緒，「若美中貿易戰持續延燒，經濟衰退恐成真。」

FGE 將全球石油需求成長預測值，從先前預估的每日 130 萬桶，下修至 100 萬桶；巴克萊銀行也做出相同預測，並下調美國、中國、印度和巴西的經濟成長，這些國家在全球石油需求成長中的比重，達 4 分之 3 以上。

巴克萊稱，全球石油需求成長還可能進一步下修，這意味著，該水平可能創下 2011 年以來最差表現。

美銀美林也指出，全球石油需求成長，正處於 2012 年以來最低水平，預估今年全球石油需求成長為每日 120 萬桶。

美國總統川普日前再度放話，宣稱是他在暫緩貿易協議，除非中國同意「4 或 5 個要點」，否則美方沒興趣進行協商，但他並未言明「要點」為何，僅稱這是之前已談妥的內容。

川普強調，中國非常想達成貿易協議，「我們要嘛就是達成極佳協議，要嘛就是不達成協議。」

石油輸出國組織 (OPEC) 和俄羅斯等產油國，將於 6 月底或 7 月初舉行會議，決定是否延長減產協議。