庫存大增、需求下修 油價挫逾1.6% 布油跌破62美元

上週美國原油庫存意外大增，加上美國能源資訊署 (EIA) 下修今年石油需求成長預估，今 (12) 日國際油價挫逾 1.6%，布蘭特原油跌破每桶 62 美元。

台北時間週三下午 3 點 29 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 1.62%，至每桶 61.28 美元；西德州中級原油期貨下跌 1.75%，至每桶 52.34 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

美國石油協會 (API) 最新資料顯示，截至 6 月 7 日當週，美國原油庫存意外增加 490 萬桶，至 4.828 億桶。

另一方面，EIA 日前公布月報，預估今年美國原油平均日產量為 1232 萬桶，較 5 月預測值減少 14 萬桶；全球石油需求成長，平均每日將減少 16 萬桶，至 122 萬桶。

澳盛銀行 (ANZ Bank) 報告指出，投資人對美國原油庫存增加的情形，感到擔憂。

除庫存增加、需求前景不佳外，美中貿易緊張局勢，也使油價持續承壓；新加坡券商 Phillip Futures 分析師 Benjamin Lu，在接受路透社採訪時表示，交易商對地緣政治風險加劇，以及全球經濟疲軟等狀況，抱持謹慎態度，「很難一直看漲油價」。

美國總統川普日前再度放話，宣稱是他在暫緩貿易協議，除非中國同意「4 或 5 個要點」，否則美方沒興趣進行協商，但他並未言明「要點」為何，僅稱這是之前已談妥的內容。

川普強調，中國非常想達成貿易協議，「我們要嘛就是達成極佳協議，要嘛就是不達成協議。」

石油輸出國組織 (OPEC) 和俄羅斯等產油國，將於 6 月底或 7 月初舉行會議，決定是否延長減產協議。