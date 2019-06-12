〈台灣大股東會〉蔡明忠：有線電視跨區整合非問題所在 關鍵在公平上架

台灣大 (3045-TW) 股東會今 (12) 日登場，會中有股東針對有線電視布局，建議台灣大可併購新北市有線電視系統業者全國數位，對此台灣大董事長蔡明忠回應，非單一業者能完成整併，且目前有線電視、MOD、OTT 競爭激烈，當產業有利可圖自然會增加競爭者，跨區整合非主要問題，公平上架才是解決問題的根本之道。

自開放跨區經營以來，各家有線電視業者更削價競爭，導致業者流失既有的客戶群，因此有股東建議，台灣大可買下全國有線電視，拉升營運動能，蔡明忠回應，並非單一業者就能完成整併，就算兩家業者合意，法令上也不允許。

蔡明忠指出，一個產業被市場看到有利可圖，就有其他業者會跟進，不過跨區出現競爭業者非主要問題，問題在 NCC 置換頻道上無統一機制，盼政府能讓業者公平上、下架，才是關鍵。

根據規定，黨政軍投資廣電媒體持股無法超過 1 股，蔡明忠認為，有線電視最主要困境受限黨政軍、市占率三分之一等，對產業造成不少阻礙，目前各界對黨政軍修法有共識，假如能成功鬆綁，凱擘與台灣大的合作能更緊密，與其他業者也有更多合作空間。

蔡忠明表示，有線電視、MOD、OTT 競爭激烈、用戶選擇多，MOD 與有線電視受限法規分別是電信法及有線電視法，蔡明忠認為，兩法規如果沒辦法拉到同層次，起碼至少要一致，對有線電視營運才能發揮效能。

蔡明忠也說，過去中華電 MOD 被認為綁手綁腳，不能和有線電視競爭，如今已上架自主頻道，等於解除最大限制，但有線電視限制依舊未解，有線電視不僅提供影音功能，有 2 成 5 的上網是靠有線電視，固網市場仍有發展空間，否則就變成中華電獨占。