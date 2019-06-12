夏普4K電視市占超過3成 持續稱霸日本市場！

根據日本 BCN 日前發表的最新統計數據，日本 2019 年 5 月的 4K 液晶電視銷數台數 (不含 OLED 機種)，較去年同期大幅增加 13.5%。根據 BCN 推測，由於這段期間正處於新款電視上市前夕，使得電視價格滑落；加上日本黃金週 10 天連假影響，帶動 4K 電視當月熱銷。

(圖片：Investing.com)

而在各家廠商的銷售表現上，長期占據日本電視銷量冠軍的夏普 (6753-JP)，這回又以超過 3 成的市占率奪冠。

而在進入 5 月的後半期時，夏普、索尼 (6758-JP)，以及在 2017 年斥資 129 億日圓買下東芝 (6502-JP) 電視部門 (Toshiba Visual Solutions Corporation，TVS) 的中國海信 Hisense，在銷售表現上出現了些許滑落；然而即使 Panasonic(6752-JP) 及東芝的銷量，依舊持續穩健的向上攀升，但是在最後的名次排行上，仍與上月維持相同的順序。

2019 年 5 月 - 日本 4K 電視銷量排行 (不含 OLED 機種)

調查期間 2019 年 4 月 29 日至 2019 年 5 月 26 日

夏普 Panasonic 索尼 東芝 海信

而在排行第 2 的名次上，展開火熱競爭的 Panasonic 與索尼，則是始終保持著激烈的拉鋸戰。

不過將來的重頭戲，則會發生在新產品上市的 6 月之後。今後各家廠商的市占發展，也將是投資人不可錯過的重點所在。

另外在 5 月的機種排行上，夏普的 AQUOS 4T-C40AJ1、AQUOS 4T-C50AJ1、AQUOS 4T-C50AN1，分別包下了前 3 名。光是這 3 款電視的銷量，就占了整體的 14.9%。