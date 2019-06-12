【日盛投顧】遇壓進入震盪 上攻唯量是問

◆盤勢分析

1. 由於美股漲勢稍稍停歇，周三台股呈現開低後大部份時間於平盤之下整理格局，金融股賣壓沈重，電子股表現相對強勢，非金電則是漲跌互見，尾盤金融股跌勢稍稍收斂，電子股亦小有表現下，指數由黑翻紅，終場加權指數上漲 7.90 點，漲幅 0.07%，收在 10615.66 點，成交金額萎縮至 1012.34 億元。

2. 觀察台股技術面，5 月底以來的盤堅格局仍然存在，惟近期由於短線累積不小漲幅、日 KD 指標來到相對高檔，以及 60 日均線反壓沈重下，加權指數進入震盪整理，若量能沒有出現明顯改變（至少要呈現連續擴量，並且開始接近單日成交金額達 1500 億元水準），推測指數於 5/17 長黑棒高點 10693 附近將遇沈重壓力，下檔支撐則暫時觀察 20 日均線 10450 附近。總括而論，台股技術面短多仍在，續攻關鍵在量能，成交金額若能放大，或有機會再次挑戰 5 月初高點 11097，否則指數或將於 10450-10700 附近呈現整理格局。觀察台股籌碼面，外資 - 1.34 億元、投信 + 3.03 億元、自營商 - 4.67 億元，三大法人合計賣超 2.98 億元。



金融股賣壓沈重 聚焦電子個別族群

1. 觀察台股盤面結構，電子 + 0.56%、金融 - 1.17%、非金電 - 0.13%、櫃檯市場 + 0.39%，金融股重挫拖累大盤幾乎全場在平盤以下，由於金融強勢股剛剛走弱，預料短線恐將持續呈現弱勢，操作上宜暫採觀望；電子股周三表現相對強勢，權值電子股稍有表現，族群上則是 PCB、IC 設計、連接線器、Apple 概念股、散熱較值得留意；非金電則是聚焦水泥、風力發電，以及具備高股息的紡織、機電、營建等部份個股。