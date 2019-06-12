再闖季線？10600守穩先 天龍地虎拚反彈

國際股市掠陣，台股控盤穩健，昨日順勢衝過 10600 點關卡，以 10607.76 點作收，上漲 41.29 點，成交值升溫至 1221 億元，今日再闖季線？需留意陸港股對「反送中」反應，多頭仍宜步步為營，10600 守穩比較重要，盤面上今日關注焦點，將是股王大立光「天龍」與面板「地虎」的反彈力道，關鍵點位為 10574、10612、10652 點。

台股今日並有周選擇權結算，10612 點必須站上，才可視為 10600 點整數關卡正式收復，如來回震盪，下檔必須守穩 10574 點，多頭才有伺機再攻 10652 與季線的機會，需提防 10574 如未能守穩，恐回測 10549、10515 點，短多要緊抓控盤權，不可失守 10500 點。

今日股東會大戲輪到股王大立光，與蘋概股可成，加上昨日獲得外資送暖的面板股群創，也是鴻家軍一員，股價天龍地虎股的組合，但近日目標都相同，就是力拚反彈，大立光率領的光學族群，以及群創代表的低價面板族群，如能展開反彈，將有助於盤面人氣升溫，不過投資人如加入搶反彈行列，由於仍為反彈格局，動作得快！

在法人第 2 季作帳行情部分，6 月中旬也是努力衝刺的時機，只要國際股市未出現劇烈變化拖累，大盤指數維持 5 日均線之上，個股輪動表現的機會將大增，投資人可搭配 5 月營收創高，以及法人買超個股挑選，勿追反彈爆量，搶搭作帳行情便車。訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)