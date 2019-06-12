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再闖季線？10600守穩先 天龍地虎拚反彈

再闖季線？10600守穩先，天龍地虎拚反彈。（圖：AFP）
再闖季線？10600守穩先，天龍地虎拚反彈。（圖：AFP）

國際股市掠陣，台股控盤穩健，昨日順勢衝過 10600 點關卡，以 10607.76 點作收，上漲 41.29 點，成交值升溫至 1221 億元，今日再闖季線？需留意陸港股對「反送中」反應，多頭仍宜步步為營，10600 守穩比較重要，盤面上今日關注焦點，將是股王大立光「天龍」與面板「地虎」的反彈力道，關鍵點位為 10574、10612、10652 點。

台股今日並有周選擇權結算，10612 點必須站上，才可視為 10600 點整數關卡正式收復，如來回震盪，下檔必須守穩 10574 點，多頭才有伺機再攻 10652 與季線的機會，需提防 10574 如未能守穩，恐回測 10549、10515 點，短多要緊抓控盤權，不可失守 10500 點。

今日股東會大戲輪到股王大立光，與蘋概股可成，加上昨日獲得外資送暖的面板股群創，也是鴻家軍一員，股價天龍地虎股的組合，但近日目標都相同，就是力拚反彈，大立光率領的光學族群，以及群創代表的低價面板族群，如能展開反彈，將有助於盤面人氣升溫，不過投資人如加入搶反彈行列，由於仍為反彈格局，動作得快！

在法人第 2 季作帳行情部分，6 月中旬也是努力衝刺的時機，只要國際股市未出現劇烈變化拖累，大盤指數維持 5 日均線之上，個股輪動表現的機會將大增，投資人可搭配 5 月營收創高，以及法人買超個股挑選，勿追反彈爆量，搶搭作帳行情便車。訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)

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