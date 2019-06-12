〈台泥股東會〉張安平：今年景氣估持平去年 水泥長期需求仍佳

台泥 (1101-TW) 今 (11) 日召開股東會，董事長張安平指出，下半年有中國成長動能放緩、全球經濟走弱等不確定因素，但中國可望擴大內部基礎建設，有助支撐水泥需求及價格，預期今年景氣與去年約略持平。

展望今年，張安平認為，國際上仍存在包括美中貿易戰紛擾、及中國成長動能可能放緩等不確定因素，目前美中雙方貿易談判仍持續，加上市場流動性疑慮存在，經濟下滑壓力增加，全球經濟成長動能恐走弱，後續發展值得持續關注。

不過，張安平認為，中國將透過擴增內需及加大基礎建設等措施，因應貿易戰衝擊，加上台灣「前瞻基礎建設計畫」項目陸續推動，可望帶動公部門投資增加，將支撐水泥需求及價格，預期今年景氣與去年約略持平。

張安平強調，零和競爭是 18 世紀才有的思想，貿易要自由化才有利全世界發展，台泥將持續推進國際化，且不侷限地區、產業。

展望今年，台泥表示，將以台灣及中國水泥及熟料合計銷量 5744 萬公噸、預拌混泥土銷量 555 萬立方米為目標。

台泥去年受惠中國持續深化供給側結構改革，落實錯峰生產，再加上環保標準日趨嚴格，市場供需關係得到改善，水泥價格回升，每股純益 4.37 元創歷史新高。股東會中也通過配息 3.3 元、配股 0.7 元，共 4 元股利，若以今日平盤價 44 元計算，現金殖利率 7.5%。