川普的農糧補貼可能無濟於事 豆農挫咧等

中美貿易戰越演越烈，市場預期中國將大量減少美國大豆進口。儘管美國總統川普表明，將增加採買農產品來援助窮國，然而美國大豆農民卻認為，這項政策對於農民的大失血可能無濟於事。

去年 (2018 年) 貿易戰開打後，美國提出了 120 億美元的農民補助計畫，其中 72 億美元是針對大豆生產者，此外，上週五 (5/10) 美國方面再度表明，將加大力度購買農產品用於人道救援。然而，周一 (5/13) 芝加哥美國大豆期貨價格持續下挫 2.1%，創下 10 年新低。

資料來源: Investing.com

此現象反映出美國政府的補貼方案，對豆農而言只是杯水車薪，而且可能無濟於事。

上周美國農業部在月度供需預測中表示，大豆在下一次收成前，庫存將比去年翻倍至 2710 萬噸，即便到了 2020 年 8 月，庫存量仍將高達 2640 萬噸，是過去 5 年平均的 4 倍之多。

統計 2017 年美國出口的大豆總量共 5300 萬噸，其中出口至中國就高達 3100 萬噸，接近總出口量的六成。相對的，根據美國國會報告顯示，2017 年美國援助奈及利亞等 63 個國家的農糧品僅 180 萬噸，而且一半以上為小麥。

資料來源: USDA

羅馬的 UN Food and Agriculture Organization 農產品分析師 Abdolreza Abbassian 觀察，美國生產的大豆，多用於加工製成動物飼料及植物油，這類大豆不會被人們直接攝取。即便部分大豆製成廉價的幼兒食品，但此類的大豆玉米混合製品量是非常微少。

再者，這類的出口補貼，會遭受其他出口商的異議，這在 WTO 的法規是被禁止的。而且相對於直接出口農產品至救援國，在當地直接種植或加工將是較佳的方式。國際糧食政策研究所 (IFPRI) 政策發展與治理部門主管 Dorosh 認為，在糧食援助上，一方面不能壓抑當地國的農業發展，一方面又能善用援助的農糧品，這是非常困難的。