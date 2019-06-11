人民幣預計很快貶破7？分析師：央行現正力守6.9關卡

中國人行 (PBoC) 高層近來雖然頻頻釋放信號，強調人民幣沒有必須死守的底線，引發外界人行可能放手貶值的聯想。但週二 (11 日) 一系列行動顯示，人民銀行正在力守人民幣不繼續貶值。

中間價明顯偏高

據中國人行週二公布的中間價，為 1 美元兌 6.8930 元人民幣，比交易員及分析師所推算的平均預期 6.9089，高出 0.2%。《彭博》推算，此一偏差幅度是 2017 年 8 月開始公布調查結果以來，幅度最大的一次。

人民幣中間價 圖片來源：Bloomberg

依據中間價的形成機制，是參考「收盤價 + 一籃子貨幣 + 逆周期因子」制定，因此今日中間價的偏高，只能用超強的逆周期因子進行解釋。

此外，人行還表示，為完善香港人民幣債券殖利率曲線，中國人民銀行將於 6 月下旬在香港發行人民幣央行票據。市場人士認為，在此一敏感時間點發行票據，穩定人民幣匯率的心態清楚可見。

預計至少守到 G20 峰會

澳盛銀行亞洲研究主管 Khoon Goh 表示，市場可以先忘掉「7」這個數字了，人行現在要守的是 6.90 關卡。他判斷，穩定匯率的趨勢會一直維持到 G20 峰會，至於後續的走勢，就要看會談結果而定。

隨著美中貿易戰的升級，以及中國經濟成長放緩，人民幣在 5 月初時開始走弱，而人行行長易綱在受訪時暗示，人民幣沒有必須死守的紅線，並且可能進一步放寬貨幣，而造成空頭押注。

人民幣在週一跌至今年以來最弱，更進一步引發是否將跌破 7 的爭議。

在央行多種措施推動下，北京時間下午 15:43，在岸人民幣上漲 0.25%，報 1 美元兌 6.9108 元，離岸人民幣上漲 0.18%，報 6.9302 元。

華僑銀行駐新加坡經濟學家謝棟銘表示，人行仍會管理人民幣貶值速度，「即使中國已經把破 7 大門打開，也需要一個合適的催化劑。」

6 月底即將舉行 G20 峰會，美國總統川普週一威脅，如果中國國家主席習近平未能在 G20 峰會上與他會面，他將再度對中國加徵關稅。