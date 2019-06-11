【華冠投顧】台股人工盤趁勝追擊……端午金粽大方送！！

◆盤勢分析

焦點個股：3406 玉晶光、2368 金像電、3037 欣興、3481 群創、6213 聯茂

美國與墨西哥達成共識 + 降息預期雙效應使道瓊連六漲！！今日台股人工盤趁勝追擊！！持續狂拉大型權值股，如 2330 台積電、3008 大立光、2317 鴻海、3711 日月光投控、2474 可成、3481 群創、2409 友達…… 大盤仍持續上漲收盤漲 41 點，成交量 1,219 億。OTC 強攻半年線，繼續拉抬矽晶圓 5483 中美晶、6488 環球晶、6182 合晶 + PA 功率放大器 3105 穩懋，跌深反彈股持續遍地開花！！收盤漲 0.45%，成交量 281 億…… 今日上漲家數 752 家，下跌家數 673 家！！

昨天最強的散熱模組如 3653 健策、3338 泰碩、3324 雙鴻、3017 奇鋐、6230 超眾、3483 力致今日多爆量賣壓加大！昨天的 PCB 今天繼續反彈，如 8046 南電、2368 金像電漲停，6213 聯茂、2383 台光電、3037 欣興，5469 瀚宇博、5349 先豐、6269 台郡…… 而 IC 設計今日輪到 5269 祥碩、3035 智原上漲。其他強勢股包括月營收創歷史新高的 3360 尚立、3530 晶相光、3218 大學光、6217 中探針，以及 3217 優群、3406 玉晶光、2426 鼎元、3576 聯合再生、6486 互動、3374 精材、3016 嘉晶、9938 百和、4147 中裕、2520 冠德等…… 台股越來越熱鬧囉！！

今日賣壓較大的個股：3535 晶彩科、2371 大同、8016 矽創、2453 凌?、2732 六角、1736 喬山…………

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

