玉晶光前4月純益4058萬元 年減85% EPS 0.4元

蘋果光學元件供應鏈玉晶光 (3406-TW) 今 (11) 日公布自結， 4 月稅後純益為 3551 萬元，年減 6 成，加計第 1 季稅後純益 507 萬元，累計前 4 月稅後純益為 4058 萬元，年減 85.84%，依目前股本計算，每股純益為 0.4 元。

玉晶光昨日公布 5 月營收，突破 7 億元大關，達 7.03 億元，創半年來新高，月增 31.76%，年增 34.84%，玉晶光累計 2019 年 1-5 月營收為 23.48 億元，年減 16.77%。

玉晶光 5 月營收創佳績，主要在原有機種手機鏡頭出貨增加，加上玉晶光遠洋漁業 LED 集魚燈出貨錦上添花，帶動營運表現，玉晶光表示， 5 月營收走高，在於原有客戶舊機種訂單、出貨成長，即使扣除遠洋漁用 LED 集魚燈出貨金額，仍較 4 月的 5.33 億元成長。

玉晶光 2015 年起開發都會區使用的 LED 路燈及遠洋漁業 LED 集魚燈，其中省電、安全性高的的遠洋漁業用 LED 集魚燈在這幾年陸續有出貨實績，而 5 月因營收走揚，又引起市場的注意。

玉晶光對於 6 月營收，玉晶光仍表示，要視客戶端需求而定，為主要客戶新開發的新機鏡頭產品並已小量出貨中。