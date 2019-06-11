【華冠投顧】多頭「左右獲法」齊聚 反彈行情不會很快結束

◆盤勢分析

《5G、運動大聯盟》強股接力出頭

上週二 (6/4) 大盤創新低量，當市場還在討論新低量是否有新低價時，昇楷直接挑明「低量代表賣壓不重，估計消化賣壓的時間不至於拖太久，搭配月線即將快速扣低，端午長假前後將有利於多方結束整理期」。

昨夜美股連續第五天上漲，道瓊與 SP500 指數站上所有均線，大盤繼昨日如期打出「頭肩底」型態後，今日增量 + 41 點持續推升，月線轉為翻揚；OTC 指數 + 0.46% 重上半年線，「Ｗ底」型態亦成形。

目前台股走法完全呼應上週看法，此外，上週提過良性輪動必備的「左右護法」～"均線結構" 與 "成交動能" 也開始到位。在 "均線結構" 部分，大盤除年線小幅下彎外，其餘皆已翻揚；在 "成交動能" 部分，由於 OTC 指數轉為相對大盤強勢，顯示內資跟著動了起來，而滾量作價、帶動人氣正是內資的強項，後續成交量可望漸次增溫。

台股目前價量配合健康，這邊還是回到當初命中多頭會在 5/30 摩台結算日正式展開反擊的原因來思考，「5/14~5/30 特定大咖持續吸納外資狂倒的千餘億籌碼，期間內大盤卻僅下跌不到 300 點，而多頭當初既敢逆勢承接，控盤者自不會拿肉包子打狗，當然要拉開成本才有獲利空間」，更何況現在美股開始大漲，台股成交量也遠遠未達出貨量標準，故短線即使有過關回測動作，反彈波也不會很快結束，退一步說，就算盤勢出現了風險訊號，昇楷也會在第一時間通知大家，現階段暫勿預設反彈高點。

＜操作策略＞

上週贈送之【投資週報】，內容鎖定了具備中長線利基的 3 大族群，當中『散熱模組』族群昨日熱力四射，介紹的《3324 雙鴻》、《3338 泰碩》、《3653 健策》、《6230 超眾》有 3 檔攻漲停，1 檔逼近漲停，今日持續創高表現，好友想賺多少請自行決定。這個族群當下是 5G 概念股的領頭羊，但 5G 尚包含 PCB、網通、光纖... 等次族群，這些次族群同樣具備輪動潛力，昇楷也在近一兩日陸續出手佈局，後面再找機會與大家分享。

【投資週報】當中另一看好的利基族群『運動大聯盟』，本週天天有最佳男主角，No.1《9802 鈺齊 - KY》公佈 5 月營收跳到 11.8 億（月增高達 49.21%，年增 41.8%）創同期新高，今日股價同步創下今年以來新高；No.2《9938 百和》一樣創今年收盤價新高，且終場大漲以最高點作收；而昨天提醒鎖定的倒數第二檔《亞力山大》，今日也放量大漲突破頸線收最高，後市依然看好。

上週一 (6/3) 介紹的《(真相只有一個)3293 鈊象》，在 5 月營收創歷史新高帶動下，短短三天漲了 17%，今日創歷史新高 305，恭喜大家都一起賺到了。

＜強勢股＞

今日電子股再度成為盤面多方主流，其中 PCB 族群《8046 南電》、《2368 金像電》攻上漲停，帶動《3037 欣興》、《6213 聯茂》、《5349 先豐》... 同步大漲；光學族群《3406 玉晶光》5 月營收創近半年新高，股價漲停帶動《3362 先進光》、《3019 亞光》、《4976 佳凌》... 攜手反彈；砷化鎵族群《3105 穩懋》、《2455 全新》、《4991 環宇 - KY》、《8086 弘捷科》... 亦見買盤進駐。

被動元件龍頭《2327 國巨》遭? 豐降評，但股價不再破低且開低走高，指標股《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》同樣由黑翻紅，若三巨頭可在產業利空連連背景下築出底部型態，整個族群才有較強的表現機會。

＜弱勢股＞

今日弱勢股仍普遍集中在基期較高之個股，以《3535 晶彩科》、《8938 明安》、《2732 六角》、《1736 喬山》... 等跌幅較為顯著。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

