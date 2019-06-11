【運達投顧】多方延續到月底摩台結算

◆盤勢分析

台股昨天大漲後今天續攻，端午變盤的跌深反彈走勢仍在延續，但是短線還是有較長的時間走出多頭？這一點要從技術面籌碼面以及國際股市的結構來做分析，重點分析如下：

1. 昨天美股續彈但短線漲多後也開始出現上影線，但就這波美股的反彈來看道瓊與高科技股都已經先挑戰季線關卡，難免來到季線會收有震盪但美股只要守穩月線反彈的走勢不會改變，因為下週起美股的月線成本將會開始降低所以有利月線翻揚支撐多頭走勢，當美股多頭續強也帶動亞股持續反彈，目前亞股幾乎都站上月線，加上未來一個月月線都是扣抵低點所以月線最慢下週也會開始翻揚有利亞股往季線挑戰。

2. 台股技術面昨天說明本週的重點是挑戰上週三高點 10541 點，這個位置站上代表台股一個月的底部完成且月線會出現翻揚，接下來就是往季線挑戰，本週起技術面會為了下周的期貨結算開始有攻擊機會，昨天收盤台股就已經先站上 10541 點大底完成的型態下今天續強，預計台股還有往季線 10663 點挑戰機會，因為就量價關係來看昨天千億今天約有 1300 億量能開始增溫有利指數續攻。

3. 就籌碼面來看是目前支撐台股以及全球股市上攻的一大利多，美國降息的聲音仍在延續 18 號聯準會會議預計還會討論降息的議題，而美國最快降息的時間點應該在下個月，可見美元還有續跌的空間，上週美元大跌來到 96.4 跌破 97 後頭部已經浮現，當七月降息機率大增預計近日美元跌深稍有反彈但還會有破年線 96.3 的機會，當美元破年線亞洲匯率大幅升值的走勢就會加速所以有利資金回流亞洲市場。

4. 外資昨天期貨多單增加 7 千多口已經累積到 4.7 萬口，預計下周三之前只要累積到 5 萬口之上台股下周就有機會拉高結算，以今天的走勢看來外資多單還會持續增加，當下週台股能拉高結算那麼多頭的反彈時間就還會延長到月底的摩台結算，尤其昨天台股大漲融資續減來到 1239 億創這波段的新低，增加台股籌碼面的穩定所以籌碼面是對多方有利。

5. 就上漲的結構來看，這一波從 5 月份的下跌使得幾乎 9 成的股票都經過一段跌勢，所以個股跌深反彈的走勢正在進行中，但是台股多方要能延續到月底的摩台結算那麼權值股絕不可缺席，以台積電 5 月營收創新年新高且第二季的財測目標應可達成台積電得止穩對指數幫助很大，其它還在低檔的權值股如鴻海環球晶國巨玉晶光可成… 等都是台股下周以及月底期貨結算前撐盤拉抬的方向，當權值股落底開始表態時對於中低價股的反彈有利，所以這一波的多頭不宜以短線視之。

※運達投顧 蕭春源 分析師

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