紐約匯市—聚焦貿易戰、經濟數據 市場等待消息 美元持平

週二 (11 日) 交易，美元指數持平，投資者聚焦中美貿易戰和經濟數據，探尋成長跡象以及美國 Fed 未來幾個月是否會降息的跡象。

經過上週五美墨就邊境問題達成協議，墨西哥免去遭美加徵關稅後，週一風險情緒改善。然而，中美間的貿易局勢，以及川普可能也會對日本和歐洲進口貨物施加關稅，這些持續拖累風險情緒。

投資者擔心貿易戰損害全球成長，也提高美國 Fed 降息以刺激成長的可能性。

週二數據顯示，美國生產者物價指數 (PPI) 5 月份連續上升第二個月，但物價壓力仍不溫不火。美國消費者物價指數(CPI) 將於週三公布，這是下一個通膨指標，也受到 Fed 密切關注。

紐約布朗兄弟哈里曼（Brown Brothers Harriman）外匯策略負責人 Win Thin global 表示，這顯然會影響鴿派 Fed。

上週五零售銷售數據同樣受矚目，因市場藉此判斷關稅是否讓經濟放緩。Thin 表示，「我們知道現在我們處於低通膨環境，但問題在於美國在成長方面的狀況。」

美國商務部長 Wilbur Ross 週二表示，本月的 G20 高峰會可望推進中美貿易談判，但在此之前預計不會有定案。

川普週一表示，倘若 G20 與中國領導人無法就貿易議題取得進展，他已經準備好向中國進口貨品施行另一波的懲罰性關稅。

川普砲轟歐元

川普週二在推特上發表一系列，指控歐洲貶值歐元，同時也再次炮火對向自家 Fed 的貨幣政策，批評利率太高。

「歐元和其他貨幣兌美元貶值，這讓美國處於極大劣勢。」川普推特並未提供任何佐證數據。

根據 CME 集團的 FedWatch 工具，Fed 今年 7 月會議上就降息的機率已經提升至近 80%。

在 ICE 美元指數中占比 60% 的歐元，今年迄今跌幅約 0.6%，週二歐元兌美元上漲 0.1% 至 1.132 美元，6 月迄今漲幅 1.3%，將其 YTD 跌幅縮減至 1.3%。