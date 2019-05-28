強森登英相大位呼聲高 嚇壞英國金融業人士

英國首相梅伊已宣布將於 6 月 7 日辭去黨魁職務，英國民眾普遍認為，最可能接下首相職務的保守黨議員，就是曾擔任倫敦市長、前外交大臣、強烈支持脫歐的 Boris Johnson。

然而這個看法卻嚇壞倫敦金融業人士。英國財經媒體對倫敦金融業者的調查結果顯示，有八成以上受訪者都認為強森是錯誤人選，也有 77% 受訪者認為，他若成為首相，會對英國金融業帶來負面衝擊。

從英國博彩網站的賠率來看，人們認為，前外長強森當選黨魁、接任首相的機率，還比脫歐大臣 Dominic Raab 當選的機率還高。

雖然 Johnson 表示，希望英國「務實地」從歐盟脫離，但英國也必須為硬脫歐做好準備。但有評論家認為，期待個性直接又魯莽的 Johnson 會一夜之間變得「務實」，顯然不是很實際的想法。

立場反對脫歐的基金業人士認為，Johnson 並不具備適合擔任首相的人格特質；去年 6 月 Johnson 曾經表示脫歐後對金融行業面臨的困難毫不在意的發言，也讓相關人士記憶猶新。

資產管理機構施羅德強調，梅伊的辭職增添了英國經濟下行的風險；Johnson 若上台，英國很可能會無協議脫歐。

若是英國真的在最終期限的 10 月 31 日無協議脫歐，施羅德經濟學家提醒，英國經濟可能會在明年初陷入衰退，屆時央行降息也難抵消英鎊貶值帶來的通膨上升，內需很可能會縮減。

受英國脫歐問題影響，英鎊兌美元近一個月來走勢不容樂觀。上周五 (24 日) 梅伊宣布辭職時出現小幅回升，但目前仍在 1.27 美元以下徘徊。台北晚間 7:40，英鎊兌美元貶值 0.09%，報 1.2668 美元。