紐約匯市—墨西哥躲開關稅 提振風險情緒 美元上漲

週一 (10 日) 交易，美墨達成協議以避免遭美加徵關稅後，美元上漲；消息稱，萬一經濟成長放緩，歐洲央行對降息採開放態度，致使歐元步履蹣跚。

美墨問題解決

墨西哥上週五同意迅速擴大一項庇護計畫，並部署安全部隊以阻止中美洲移民流入美國邊境。先前川普要求墨西哥積極處理邊境偷渡問題，否則自週一起就要對墨西哥進口貨品加徵 5% 關稅，且逐步提高稅率。

此問題解決後，墨西哥披索大漲 2% 以上。

紐約西太平洋銀行集團外匯策略部門主管 Richard Franulovich 表示，墨西哥免去遭美國加徵關稅的消息，是美元隔夜反彈上漲的主因。

上週由於擔憂貿易紛爭挫傷全球經濟，美元走貶。上週美國就業報告數據也較預期疲弱，提升了 Fed 可能降息的預期。週一的就業數據顯示較明亮的前景，因為 4 月份職缺僅小幅減少，但聘僱卻大增至創新高。

中美貿易戰、擔憂川普可能向日本和歐洲加徵關稅，這讓投資者不願加重偏風險的投資。Franulovich 認為，市場一直忐忑不安，這將會是投資情緒的阻力。

中美問題懸而未決，此外川普還打算再與其他許多國家開戰。川普週一表示，倘若本月 G20 會議上，無法與中國領導人習近平達成協議，美國已經準備好再對中國進口貨品加徵另一輪懲罰性關稅。

2 位熟悉 ECB 政策討論內容的消息人士週日透露，如果歐元區經濟經過第一季成長 0.4% 之後再次停滯，就一定會降息。此消息讓歐元走貶。

上週因 ECB 稱利率會維持在「目前水準」直至 2020 年中期，激勵歐元大漲，因為這與先前一些分析師預期 ECB 將暗示降息的說法背道而馳。