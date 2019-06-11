〈新鮮人理財〉新鮮人投資第一步 凱基證提供3個方向

畢業季來臨，凱基證券今 (11) 日建議即將步入工作的社會新鮮人，應即早養成理財習慣，可選擇定期定額方式，投資基金或股票，作為理財的第一步。

凱基證說明，定期定額投資的好處，除了小額即可入手，定期定額投資期間由於持股分時進場，可以平均投資成本，投資標的價格上漲時買的少，價格下跌時買的多，即使處於下跌波段，一旦市場反轉，就可快速轉虧為盈，因此，只要選對投資標的，加上投資時間夠長，就能創造出一筆不小的獲利。

凱基證券舉例，投資人若 5 年前開始以每個月 6 日扣款 5000 元投資台灣五十 ETF(0050)，至今年 4 月為止，五年來的總報酬率高達 41.4 %，年化報酬率為 7.2%，總投資本金 30 萬元就能累積成 42.4 萬元，投資效益相當優異。

另一方面，凱基證建議，在定期定額的存股理財期間，投資人可結合台股借券服務來擴大投資收益，也就是說，在股票持有期間除可賺取股價上漲的獲利和每年配發的股息股利外，還可透過借券服務將持有的股票做出借，賺取額外的出借收入。

此外，中國信託綜合證券強調正持續擴大電子交易客群，與 LINE 合作推出「忙碌腳步 輕鬆開戶」活動，投資人使用 APP 開立數位通路電子交易帳戶，即可獲得限量 LINE Points 100 點，除了鼓勵民眾多加利用數位金融服務，也可望藉此吸引年輕小資族加入。