雙北捷運共構宅近1年來交易 「美河市」成交量57件最高

房仲業依實價登錄資料統計，近一年來雙北市捷運共構宅交易量，以小碧潭站共構的日勝生 (2547-TW)「美河市」 57 件交易量排行第一，平均單價約每坪 48.9 萬元；同時根據統計，交易件數前 6 大，都是位於新北市的捷運站。

而交易量前 10 名的雙北市捷運共構宅中，唯一每坪交易價超過百萬元，是台北市信義區與永春站共構的「E.A.T 國際館」，平均每坪約 115.5 萬元。

永慶房屋依據實價登錄資料統計，觀察去年 5 月至今年 4 月雙北市捷運共構宅的交易量，與小碧潭站共構的「美河市」以 57 件的交易量排行第一，平均單價約為每坪 48.9 萬元；永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，美河市的單價較為親民，加上 IKEA 進駐，京站也預計於今年第 4 季開幕，在利多消息的加持下，帶動美河市的交易熱度升溫。

交易量排行第二的為板橋區與新埔站共構的「新巨蛋」，其成交件數為 45 件，平均單價約為每坪 67.2 萬元，謝志傑說，新巨蛋位於板橋區的核心地帶，而新埔站在環狀線開通後，將成為雙捷運線交會站，再度提升周遭生活機能及交通便利性，且該社區屬於中山國中的學區，是集結交通、生活及學區等優勢的住宅。此外，其房型規劃相當多元，從套房至四房格局都有，購屋者可依需求選擇適宜的房型。

交易量排行第三的則為中和區與南勢角站共構的「南方之星」，成交件數為 35 件，平均每坪成交價約為 47.8 萬元。南方之星除了捷運帶來的便利之外，其周遭南勢角商圈及興南夜市便利的生活機能也是賣點之一，且在價格方面也相對親民，適合注重生活機能的小資族。

此外，從平均交易單價進行觀察，在十大熱門捷運共構宅中平均單價最高的為位於信義區與永春站共構的「E.A.T 國際館」，平均單價約為 115.5 萬元。謝志傑表示，該住宅位於台北市的核心區，主要以套房產品居多，並且利用挑高設計，增加使用空間的舒適度，在與捷運站共構的條件下，價格能夠保持在一定水準。

而單價排行二、三名的則為與松江南京站共構的「新東京宅」以及南京三民站共構的「台北摩根」，平均單價分別為 81.9 萬及 77.5 萬元，房型同樣也是以套房為主。