新代理線補位完畢 蔚華科業績第三季重現成長動能

半導體設備代理商蔚華科技 (3055) 因第二季尚處於新舊產品代理線的交接期，5 月業績不理想，但自第三季起，新代理線正式進入銷售階段，業績可望明顯走揚。蔚華 2019 年 5 月合併營收約為 1 億 4,757 萬元，較上月減少了 8.98%，較去年同期減少 28.83%。累計 2019 年 1 至 5 月合併營收約為 9 億 8,888 萬元，較去年減少 17.19%。



該公司與 Xcerra Corporation 經銷合約於 2019 年 3 月終止後，雙方合作模式調整為提供應用工程及客戶服務等勞務項目的服務費收入模式，以至於 5 月營收較 4 月及去年同期有較大幅度衰退。



但展望後續，因蔚華新產品線已陸續補位完成，預計於第三季起開始貢獻盈收，第二季將是今年度營運表現相對較弱的一季。