美股走勢安啦？恐慌指數仍透露不安訊息

美國總統川普宣布無限期暫停對墨西哥關稅，帶來自上週五 (7 日) 以來美股的漲勢，但市場上仍有警告信號閃個不停。

芝加哥選擇權交易所的波動率指數 (Cboe Volatility Index)(VIX)，即眾人熟知的恐慌指數，雖然在週一的尾盤收跌，不過在過去 3 個交易日中多數時間上漲，並維持在 16 以上。

儘管這並非特殊的走勢，但值得注意的是，過去 3 個交易日中，標普 500 指數上漲超過 2%，VIX 卻未隨之走弱。這兩個變項傾向於反向變化，在美股這種程度的漲幅之下，VIX 卻並未走弱。

特別是上週五美股大漲，VIX 也上揚。Macro Risk Advisors 衍生品策略師 Vinay Viswanathan 指出，這是自 2004 年以來，第 11 次在標普 500 漲逾 1% 當天，VIX 指數也上揚。

恐慌指數未因墨西哥關稅解除而繼續下落

Viswanathan 表示，雖然股市表現良好，但仍有大量的風險令人憂心，特別是美中貿易談判，以及即將舉行的 G20 會議的不確定性。

Viswanathan 認為，雖然墨西哥的風險去除，但中國及歐盟的關稅風險仍在，本月晚些時候的 G20 會議，這些風險將再被提出，投資人宜做好避險的策略。

RBC Capital Markets 美國股票策略主管 Lori Calvasina 也警告，儘管墨西哥關稅威脅可先排除，但在中國的關稅升級，以及貿易政策方向的不確定性之下，小型股仍存在估值下調風險。

她預期，在下個財報季之前，企業需要將關稅列入考量，而股市也將保持波動。

其他專家也認為，市場仍需留意，更多與川普及貿易戰相關事件引發的波動。

Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 表示，現在關稅的威脅，投資人可以當做像沒發生一樣，但對全球性跨國企業，以及全球供應鏈公司來說，直到所有威脅結束之前，恐怕一刻也不敢放鬆。