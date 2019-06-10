【馮冠華專欄】恆指今天可望挑戰熊證重貨區

6 月 10 日推介 - 龍源電力（916）

1）上週四港股市況總結：恆指週四窄幅上落，全日波幅只有 147 點，最終報收 26965 點，上升 70 點。全日成交金額 671 億，按日下跌約 16%。港股通南下總成交額則按日下跌約 31% 至 58 億；流向轉為淨流出，但金額不足四千萬。滬深股通北上連續四天錄得淨流入，金額約人民幣約 11 億。藍籌 32 升 15 跌 3 持平。板塊方面，5G 概念股在發牌消息後先高後低，反而 3 大電訊商則造好。部分醫藥股在連跌兩日後有所反彈，汽車股在發改委指令新能源車不受限購下造好，本地地產、公用及重磅藍籌也表現較好。



做空方面，佔大市成交再上升至 16.4%，為 6 月的新高。牛熊證街貨最新比例為 42:58，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例是 38:62。重貨區方面，熊證仍在 27150-27199，牛證也不變在 26600-26649。恆指期貨週四夜市收報 26808 點，下跌 40 點，低水 157 點。港股 ADR 上升 270 點，相等於恆指 27236 點。

簡評：上證假前跌破 2830 點並錄六連跌，恆指則在重磅藍籌護航下，以低成交背馳 A 股上升。5G 正式發牌帶來反高潮，典型的好消息沽貨格局。做空又見 6 月新高，牛熊街貨也偏熊，市場偏淡的氣氛清晰可見。長假期間，美股再因減息升温，印鈔挺經濟的憧憬而連升兩天，週五盤後又有美墨達成協議的消息，人民幣也曾探底後回升，川普更表示在月底和習近平會面前，不會對餘下中國貨品開徵關稅。



更重量級的，是習近平在經濟論壇時指，5G 技術是可與各國分享最新科研成果，也川普上身地發表「朋友論」，這會否刺激市場的神經，聯想到中美貿易談判有機會好轉？港股 ADR 在美墨恊議和習近平講話前已大漲 270 點，今天恆指應有條件挾空屠熊，挑戰 27150-27199 這熊證重貨區。

習近平的 5G 技術分享言論，筆者覺得是可圈可點。一方面，華為和中央的關係，相信應不用再多猜疑。另外，技術分享相信不會是大方地把核心技術公開，那麼是甚麼型式的分享？建立國家技術安全管理清單制度，是否又代表分享是有條件限制，為技術輸送建設屏障？若川普封殺華為，目的是滯後中國經濟增長，那麼分享也不似會令他收回安全問題這指控，美企又會否給關税人施加壓力？週末看到巴西和俄羅斯兩國表態支持華為技術，中國提前 5G 的商用化會否令科技戰明朗化？雖然太多問題難下定論，筆者認為現價的 5G 概念及手機設備股有不俗的吸引力，首選仍是鐵塔（788）、中興（763）及舜宇（2382）。

美墨達成協議，是川普的霸凌政策奏效，還是墨西哥只用權宜之計？墨西哥承諾加買美國農產品，但非法移民問題是否就此解決？美國媒體批評川普有誇大勝利之嫌（見點 2），筆者也相信沒有人能擔保總統先生不再變面。上週四早報提及的美墨相關股及美國業務頗大的公司，今天應會有不俗的反彈。（敏實（425）、耐世特（1316）、聯想（992）、創科（669）、德昌（179）、萬州（288），甚至敏華（1999））

公司消息面上，正面的包括龍源電力（916）、小米（1810）、比亞迪 (1211)、中信證券（6030）、中國銀河（6881）及周大福（1929）。當中，龍源五月的發電量增長不俗，9 倍本益比和 0.72 倍資產淨值比也吸引，在國家鼓勵平價上網的環境下，估計盈利增長仍然樂觀。

至於今週的重要事件及數據，今天早上十時半有中國五月進岀囗數據，週三是通脹數據，週五是固定資產投資；另外，週四是英國投票選出保守黨領導人，香港的逃犯條例將在週三作二讀，恆指季度調整則在週五收盤後。美國則在週二、四及五將公布 PPI、新申領失業救濟人數及零售數據。

2）川普於亞洲時間週六早上在推特發文宣布，與墨西哥達成書面協議，原定加徵的關稅將無限期暫緩。 他指出，墨西哥承諾採取強效措施阻止非法移民經該國湧向美國南部邊境，國務院稍後會交代協議詳情。

可是，綜合美國媒體批評，川普有誇大勝利之嫌，因為協議內的不少條款，其實是雙方早在數月前已妥恊，今次墨西哥只是作出「極少讓步」，質疑川普是找「下台階」而已。 根據協議，墨西哥承諾在全國及其南部邊境部署國民警衛隊。報道指出，這承諾在今年 3 月已作出，絕不是新鮮事；協議亦指出，美墨將擴大合作，迫使尋求美國庇護的案件在通過美國移民法庭系統前，要在墨西哥等待。報道又指出，其實墨西哥早在去年 12 月已同意。（東方日報）

3）習近平出席聖彼得堡國際經濟論壇時指，願意和各國分享最新科研成果，包括 5G 技術，以共同培育新的核心競爭力。他在會上指，要堅持共商共建共享，以打造開放多元的世界經濟，又稱中國未來會繼續對外開放，放寬進入中國市場的限制，營造公平競爭的環境，又會為發展中國家創造更多機會。習更稱川普為「我的朋友」，指他和川普都不願看到中美完全割裂開。



另外，據新華社，從國家發展改革委獲悉，根據《國家安全法》等相關法律法規，國家發展改革委正牽頭組織研究建立國家技術安全管理清單制度，以更有效預防和化解國家安全風險。具體措施將於近期出台。（蘋果日報）

4）華為副總裁兼財務總監孟晚舟引渡案，加拿大溫哥華卑詩省最高法院上週四將引渡聆訊定在下年 1 月 20 日舉行。律師團預計案件可於同年 10 月至 11 月結束。另外，法院定於本年 9 月 23 日舉行披露聽證會，屆時孟晚舟將會現身，其律師會要求加拿大政府及執法部門，提出進一步證據。



此外，孟晚舟今年 3 月提出民事訴訟控告加拿大政府、邊境服務局、警方，指他們未告知孟晚舟已被捕，已先拘留她並進行搜查和問話，而且非法沒收她的手機，iPad 等物品搜證。法院將於下年 6 月 15 日就此舉行聆訊。（蘋果日報）

5）美股上週四及五市況總結：憧憬美墨談判有所進展，美股三大指數週四繼續上升，當中道指上升 181 點或 0.71%，標指和納指則分別上升 0.61% 及 0.53%。週五公佈的美國 5 月非農部門新增職位僅 7.5 萬個，遠低於 4 月的 22.4 萬，也不及市場預期，市場對聯準會減息的預期升溫，美股三大股市全線造好。當中道指再升 263 點或 1.02%，標指和納指則再分別上升 1.05% 及 1.66%。十年期債息回落至 2.084%。美滙指數也回至 96.56。紐約期油則反彈至 54.04 美元。

6）個股訊息：龍源電力（916）公布，5 月完成發電量 477.41 萬兆瓦時，按年增長 15.27%。今年首 5 個月，累計完成發電量 2286.59 萬兆瓦時，按年上升 1.94%。（信報）

小米（1810）公告，上週四於市場回購 2,186.5 萬股股，為第三次進行回購，回購價每股 9.22 元，涉資 2 億元。小米週四成交 6.4 億元，換言之，有近三分一成交為回購，撐價動作明顯。此前在 6 月 3 日和 4 日分別回購 1102.94 萬股和 1110 萬股。（蘋果日報）

比亞迪（1211）公布上市銷售數據，5 月共賣 21899 部新能源車，按年升 54%，首五個月合共錄 11.9 萬輛，按年多 1.06 倍。另 5 月賣 1.2 萬部燃油車，按年跌 49%，首五個月合共錄 7 萬輛，按年減少 55%。總計所有汽車銷售，上月按年減少一成至 3.39 萬輛，而首五個月合共為 18.9 萬輛，升 1.3%。（蘋果日報）

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/