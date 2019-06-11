電信三雄5月獲利 台灣大EPS 0.4元蟬聯冠軍寶座

電信三雄公布 5 月營收與營運結果，台灣大 (3045-TW) 每股純益 0.4 元，贏過中華電 (2412-TW) 的 0.33 元及遠傳 (4904-TW) 的 0.23 元，持續蟬聯獲利王，且台灣大前 5 月每股純益 1.91 元，仍領先中華電的 1.78 元與遠傳的 1.14 元。

中華電 5 月營收 166.88 億，月增 0.96%，年減 14.44%，累積前 5 月營收 845.49，每股純益 1.78 元。法人估，電信低資費方案，造成營收不如去年同期，不過中華電仍審慎樂觀看待下半年，預期手機換購潮可期。

中華電表示，由於客戶手機更換週期延長，市場競爭仍激烈，導致行動收入下滑，不過好消息是 MOD 訂戶數增加達 207.2 萬戶，推升營收動能。

中華電認為，下半年迎接各手機大廠發表新品，手機換購潮可期，並帶動業績翻紅，對整體下半年審慎樂觀。

至於 5G 方面，台灣將在年底到明年初釋出 5G 執照，據了解，中華電持續投入創新研發，第 1 季研發支出投入 9 億多，全年將超過 30 億元。展望後續，中華電表示，下半年頻譜標案、建置基地台、資費設計等等，都還在規劃中。

台灣大 5 月營收 100.42 億，月增 3.79%，年增 0.32%，累積前 5 個月營收 495.91 億，年減 0.54%；台灣大表示，母親節檔期發威，加上電子商務營收成長 24%，推升營收表現。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，母親節檔期促銷活動下，除電子商務營收亮眼，電信業務包含資訊通訊、IDC 雲端及 IoT 物聯網等業績強勁，三項合計營收年成長達 58%。

遠傳 5 月營收 70.23 億，月增 4.2%，年減 3.78%，累積前 5 月營收 345.80 億，年減 4.59%；遠傳表示，受惠醫療機構及金融保險產業等大型合作案，推升數位服務營收較去年同期成長 20%，進而帶動整體營運成長動能。