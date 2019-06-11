博通搶Qorvo大單 與蘋果達 2 年供應商協議

週一 (10 日) 美股盤後時段傳出，高通已與蘋果簽訂為期 2 年的供應商協議，有望啃食 Qorvo 等射頻元件供應商的大餅，成為蘋果射頻元件最大 (甚至是獨家) 供應商。

根據提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的一份文件顯示，博通已與蘋果簽訂為期 2 年的供應商協議，提供蘋果智慧型手機、手錶與平板電腦的射頻元件。

根據兩家公司簽署的工作條款 (SOW)，博通同意為蘋果的智慧型手機、手錶與平板電腦提供特定的射頻前端元件和模組，還將維持與分配足夠的產能與資源給蘋果。

該條款中最引人注目的一項內容是，詳述規定適用購買博通產品的各種定價時間表和方法，即只要博通能夠滿足蘋果某些開發、供應和品質承諾，蘋果就願意購買博通這些元件。

截稿前，博通並未透露與蘋果合作後，對其營收影響的具體細節。

繼高通與蘋果和解後，外界預測高通將會成為蘋果 5G 智慧手機晶片的唯一供應商，如今蘋果與博通的合約，有望讓博通成為蘋果射頻元件的最大供應商。

受此消息激勵，博通 (AVGO-US) 週一股價收於每股 280.21 美元，盤後與蘋果簽定供應商協議的消息傳出後，博通股價應聲上揚 2.42%，一度來到每股 287.50 美元。與此同時，Qorvo (QRVO-US) 盤後股價聞訊震盪收低，跌幅逾 0.61%。