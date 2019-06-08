貴金屬盤後─就業數據疲弱 黃金收高3.40美元 連八天上漲

黃金期貨週五連續第八天上漲。一份報告顯示美國 5 月就業成長大幅低於預期，使得美元與債券殖利率均下跌，支撑了黃金上揚。

8 月黃金上漲 3.40 美元，或 0.3%，收於每盎司 1346.10 美元，連續第八週週線上漲，創 2018 年 1 月 5 日以來最長週線上漲期間。黃金本週上漲約 2.7%。

分析師說，美國就業報告太糟，聯準會 (Fed) 可能決議降息。

美國 5 月新增就業僅 7.5 萬人，大幅低於預估的 18.5 萬人。4 月與 3 月新增就業數據亦往下修正。

分析師說，勞工市場數據係落後指標，Fed 希望見到更多數據。但預期經濟數據恐持續惡化，貿易戰壓低了氣氛，經濟恐持續下滑。

美元指數下跌 0.5% 至 96.540，本週下跌約 1.2%。美國債券殖利率亦大幅下降，10 年期債券殖利率創 2017 年 9 月以來低點。該二因素均拉抬了黃金買盤。

週五，散戶進場大增。黃金成交量較一年平均值大增 209%。其中買盤僅增加 13%，賣壓增加 362%。分析師說，黃金近來上漲，但散戶依舊不信，有利漲勢持續。

美國對中國與墨西哥的貿易政策緊張，促使聯準會 (Fed) 主席鮑爾說，若關稅爭議削弱經濟成長，降息便可能適當。降息對黃金屬利多。

7 月白銀上漲 12.6 美分，或 0.9%，至每盎司 15.031 美元，本週上漲 3.2%。7 月銅下跌 2.3 美分，或 0.9%，至每磅 2.628 美元，本週下跌 0.5%。

7 月白金上漲 2.40 美元，至每盎司 806.10 美元，本週上漲約 1.5%。9 月鈀金收於每盎司 1356 美元，上漲 6.90 美元，或 0.5%，本週上漲 1.8%。