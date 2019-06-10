一位華爾街大空頭警告 別被利多消息衝昏了頭

美國股市的跌勢，可能來得讓人措手不及。

上週，對墨西哥加徵關稅，增加了聯準會 (Fed) 降息的可能性。投資人當然樂見，股市因而上漲。本週，川普在關稅上有所退讓。投資人當然也樂見，股市因而再度上漲。

「是股市想要上漲，發生了什麼事並不重要。我們只是利用這些消息當理由，好讓自已看起來還滿聰明的，」Ritholtz 財富管理公司執行長布朗 (Josh Brown) 寫道。「其實，我所知道最糟的交易員與經理人，就是那些提出這類解釋的人。」

華爾街最看空的分析師威爾森 (Mike Wilson) 說，投資人正面臨著一項重大的風險。

「經濟數據持續惡化，」擔任摩根士丹利銀行投資長的威爾森說。「包括耐久財訂單疲弱，資本支出令人失望，零售商獲利偏低，交貨遲緩，及非常疲弱的就業數據，都是經濟轉弱的證據。」

「別只指責中美貿易緊張，」他說。「經濟已經減緩，緊張升高可能讓情況更加惡化。」

如果投資人等待聯準會 (Fed) 降息，以引發一波漲勢，大可不必。

「在長期升息的週期之後，一次降息對股市傾向是利空，」威爾森說。「我認為今年美國企業獲利可能令人失望，尤其許多企業預期的下半年復甦，不太可能實現。」

「聽聽今年市場的說法，似乎與我們的觀點相同，即無論貿易協定達成與否，經濟成長都將令人失望，」他說。「所以，我們持續建議投資人以防禦為主，加碼買進公用事業股與消費股這類防禦類股。」