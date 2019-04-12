綠悅-KY Q1營收年減逾兩成 4月天氣回暖 出貨量有望回溫

中國 BOPA 薄膜生產大廠綠悅 - KY(1262)3 月營收 3.16 億元，月增 7.42%，年減 17.97%；累計第一季營收 9.08 億元，年減 28.88%。綠悅 - KY 表示，主要在於 3 月份出貨天數恢復正常，客戶回補庫存力道亦明顯增加，帶動整體出貨量較上月回升。綠悅 - KY 表示，3 月份出貨天數恢復正常，客戶回補庫存力道明顯增加，3 月份整體出貨量較上個月提升 6%，3 月份平均出貨價則維持平穩，預估 4 月份起隨天氣回暖，食品保鮮需求增加，整體出貨情況可望持續回溫。



綠悅 - KY 進一步表示，將致力於中高階複合式產品及客製化產品的研發與量產，目前全部產線均已完成機台調校及製程優化作業，期憑藉高度彈性調配產線及快速量產的競爭優勢，因應市場狀況變化，迅速提升量產規模，維持整體營運穩健發展。