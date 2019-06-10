中光電5月營收月增7.22% 本月影像產品出貨可望成長7成

中光電 (5371-TW) 今 (10) 日公布 5 月營收為 38.09 億元、月增 7.22%、年減 18.32%，累計今年前 5 個月營收 186.35 億元、年減 13.09%，展望本月，法人預估，在影像產品事業群部分，受客戶提前拉貨激勵，出貨可望大幅成長 7 成，達今年 1 月水準。

中光電表示，影像產品部分，5 月合併營收約 10.02 億元，出貨量則約 5.2 萬台，與 4 月相當；累計前 5 月營收約 52.88 億元、出貨約 31 萬台，分別年減 26%、43%。

在節能產品部份，中光電表示，5 月份合併營收約 18.07 億元、月增 5.5%，出貨量約 315.6 萬片 (台)、月增 3%，其中 EMS 營收約 11.12 億元、月增 2%，ODM 產品更受惠於歐洲客戶 TV 及日本 NB 需求回溫，營收約 6.39 億元，月增 11%；累計前 5 個月合併營收約 89.51 億元，出貨量約 1623 萬片 (台)，今年主要受淡季衝擊影響，分別較去年同期減少 9% 及 15%。

中光電表示，下半年將進入傳統旺季，樂觀看待營運表現，本月影像產品事業群在客戶提前拉貨及季底效應帶動下，出貨將大幅成長，節能產品事業群部分出貨量也將較 5 月微幅成長。