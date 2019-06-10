新舊產品交替 桂盟5月營收降到4億元 較上月與去年同期下滑

金屬鏈條大廠桂盟 (5306-TW) 受惠自行車鏈條市場市占率持續擴增，加上運動休閒車款高值化與電動自行車製造市況佳，為 5 月營收創造有利因素，但受到汽車與機車應用市場出貨不振下，且處於新舊產品交替期，營收降到 4.06 億元，月減 8.54%，年減 13.16%。

桂盟累計前 5 月營收 21.57 億元，年減 2.96%，不過，排除這些短期影響因素後，今年營收將較去年 50.57 億元成長 5-8% 的目標，迄今仍未改變。

桂盟 5 月營收較上月與去年同期減少，主要在汽車及機車應用市場出貨不振，且處新舊產品交替期，中國車廠吉利、長城汽車的新車種汽車系統，雖已通過認證，但最快要到 6 月、7 月交貨，而外銷東南亞的機車修補用鏈條，則遭遇紅色供應鏈的殺價搶單競爭，桂盟對此東南亞機車修補市場出貨轉趨審慎。

此外，桂盟 5 月營收不振，還有另一原因在車庫門系統 4 月出貨步入小高峰，5 月進入季節性因素，出貨也下滑。

桂盟 2019 年首季財報，營收及獲利都較去年同期下滑，營收 13.11 億元，毛利率 41.6%，季減 2.5 個百分點，年減 1.55 個百分點，稅後純益 2.49 億元，季增 4.62%，年減 15.36%，每股純益為 1.98 元。