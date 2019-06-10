受貿易戰波及 日本街頭景氣指數出現3年來新低！

日本內閣府今 (10) 日發表 2019 年 5 月最新的街頭景氣指數，在顯示當前景氣動向的指數方面 (經季節性因素調整)，較上月減少 1.2，來到 44.1。

該數據不僅連續 2 個月惡化，還創下近 3 年新低，家計、企業、雇用等 3 項類別指數，皆出現下滑。多數受訪民眾表示，美中兩國的貿易摩擦，影響了他們對景氣的看法。

多數受訪對象表示，美中貿易戰為景氣帶來了影響。(圖片：AFP)

44.1 這個數字，低於榮衰分水嶺的 50，也是連續 17 個月未曾跨越這條基準線。日本內閣府對於這個結果的看法，認為「在現階段，於回復的力道上薄弱」，維持與今年 4 月份時相同的看法。而在未來展望方面，內閣府表示「在海外情勢等方面，仍抱持疑慮」，和先前看法不變。

日本政府的這項景氣觀察調查，在每月的 25 日到當月底，在對於景氣變化較為敏感的業界及職種之經營者、以及現場負責人員，共 2 千人進行調查。詢問受訪者對於當前景氣，與 3 個月前在景氣動向上的感受，並作為政府在施政上的參考。

而在這回的調查當中，在家計方面下滑了 0.6，企業方面下滑了 2.5，雇用方面下滑了 2.9，紛紛出現退步的局面。

有電氣機械器具製造業的受訪者表示，「受到美中貿易戰的影響」。也有資產運用業人士表示「空屋、餐飲店關門的數量增加，無法感受到街區的活力」。而在與雇用相關的人才派遣業方面，也出現了「由於美中貿易摩擦之故，製造業在人力的需求上趨向保守」的聲音。

在 2 ~ 3 個月後的景氣判斷上，下滑了 2.8 個點數，指數來到 45.6。連續 4 個月出現下滑。有超市業者認為，消費者對於即將到來的消費稅增稅措施，出現了警戒的心理。