【永豐期貨】台指選擇權盤前－端午收假後發威 台股強漲1.51%

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 175 點至 10540 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 26.47 點，電子期逆價差縮至 - 0.96 點，金融期逆價差擴至 - 2.93 點。現貨部分，三大法人買超 126.18 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 6339 口至 11655 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 7074 口至 47261 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 4342 口至 5730 口。

上週五美國公布 5 月份非農數據大不如預期，再度升高市場對 Fed 的降息預期，激勵美股三大指數再度收高，端午連假期間道瓊、標普指數漲幅分別高達 1.74%、1.67%，而 Nasdaq 漲幅更高達 2.20%，加上週末川普表示美國和墨西哥已協定，將暫停徵收貿易關稅，而墨西哥也將採取強硬措施遏制邊境非法移民，稍微緩解全球金融市場緊張情緒稍，激勵週一美股電子盤持續走強。也帶動台股一舉跳空開高越過 5 日線上，盤中雖有獲利賣壓拉回，不過十點過後陸股開始震盪走高激勵市場信心，台股在台積電、鴻海、國泰金、富邦金等權值股走高下相繼收復 10500、10550 關卡，終場加權指數上漲 1.51% 至 10566.47 點，成交量能增加 79.99 億至 1073.3 億。技術面觀察，今天台股強漲 1.51% 突破過去月線與半年線糾結的整理區間，盤勢上再度由多方掌握發球權，不過這波反彈還是倚靠國際股市的消息面帶動，操作上仍需謹慎並時刻關注未來美墨及中美的最新消息。

選擇權分析

週選擇權 OI 最大量支撐壓力區由 10300~10550 上移至 10400~10600 點，支撐壓力同步上移。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.02 升至 1.1，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。VIX 指數持續下降至 14.67。多項選擇權籌碼指標略偏多。 (永豐期貨研調)



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