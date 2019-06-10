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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月10日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
2330   台積電                  5327    -47992    00632R 元大台灣50反1         -66960         0  
00672L 元大S&P原油正2          4810         0    00637L 元大滬深300正2        -16974         0  
2303   聯電                    4107     23975    03611C FBVIX元大92牛06       -11903         0  
3231   緯創                    3229     -3818    01001T 土銀富邦R1            -11903         0  
2324   仁寶                    2939      2446    01002T 土銀國泰R1            -11903         0  
00677U 富邦VIX                 2822         0    01004T 土銀富邦R2            -11903         0  
4938   和碩                    2435      -285    01009T 王道圓滿R1            -11903         0  
3037   欣興                    2173     -3878    01010T 京城樂富R1            -11903         0  
1101   台泥                    1757      3289    3481   群創                   -6659    -71948  
2891   中信金                  1680     -7647    1303   南亞                   -4210    -17138  
00669R 國泰美國道瓊反1         1492         0    2317   鴻海                   -3607    -75382  
00693U 華頓S&P黃豆             1477         0    1101B  台泥乙特               -3435         0  
2801   彰銀                    1451     15320    0050   元大台灣50             -3296    -13722  
2881   富邦金                  1446    -11097    00655L 國泰中國A50正2         -2927         0  
00648R 元大S&P500反1           1330         0    2890   永豐金                 -2174      4356  
2356   英業達                  1276    -10468    00708L 元大S&P黃金正2         -1514         0  
3034   聯詠                    1100     -2064    2884   玉山金                 -1323     -2317  
00642U 元大S&P石油             1011         0    4958   臻鼎-KY                -1040     -3142  
2002   中鋼                    1004     -5455    2371   大同                    -987     -3403  
2308   台達電                   948     -2497    00631L 元大台灣50正2           -966         0  
00671R 富邦NASDAQ反1            912         0    2882   國泰金                  -960    -15744  
2903   遠百                     884      3183    00664R 國泰臺灣加權反1         -872         0  
00638R 元大滬深300反1           769         0    2409   友達                    -815    -37510  
1216   統一                     723      8522    2887   台新金                  -793     12018  
6176   瑞儀                     683      -131    00673R 元大S&P原油反1          -748         0  
2377   微星                     653      -171    2201   裕隆                    -728     -2231  
2823   中壽                     653       881    1312A  國喬特                  -672         0  
2353   宏碁                     643      -142    2618   長榮航                  -667      1634  
2349   錸德                     635      1654    1326   台化                    -592     -7129  
00656R 國泰中國A50反1           632         0    2449   京元電子                -591     -8040  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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