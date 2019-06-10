◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月10日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 2330 台積電 5327 -47992 00632R 元大台灣50反1 -66960 0 00672L 元大S&P原油正2 4810 0 00637L 元大滬深300正2 -16974 0 2303 聯電 4107 23975 03611C FBVIX元大92牛06 -11903 0 3231 緯創 3229 -3818 01001T 土銀富邦R1 -11903 0 2324 仁寶 2939 2446 01002T 土銀國泰R1 -11903 0 00677U 富邦VIX 2822 0 01004T 土銀富邦R2 -11903 0 4938 和碩 2435 -285 01009T 王道圓滿R1 -11903 0 3037 欣興 2173 -3878 01010T 京城樂富R1 -11903 0 1101 台泥 1757 3289 3481 群創 -6659 -71948 2891 中信金 1680 -7647 1303 南亞 -4210 -17138 00669R 國泰美國道瓊反1 1492 0 2317 鴻海 -3607 -75382 00693U 華頓S&P黃豆 1477 0 1101B 台泥乙特 -3435 0 2801 彰銀 1451 15320 0050 元大台灣50 -3296 -13722 2881 富邦金 1446 -11097 00655L 國泰中國A50正2 -2927 0 00648R 元大S&P500反1 1330 0 2890 永豐金 -2174 4356 2356 英業達 1276 -10468 00708L 元大S&P黃金正2 -1514 0 3034 聯詠 1100 -2064 2884 玉山金 -1323 -2317 00642U 元大S&P石油 1011 0 4958 臻鼎-KY -1040 -3142 2002 中鋼 1004 -5455 2371 大同 -987 -3403 2308 台達電 948 -2497 00631L 元大台灣50正2 -966 0 00671R 富邦NASDAQ反1 912 0 2882 國泰金 -960 -15744 2903 遠百 884 3183 00664R 國泰臺灣加權反1 -872 0 00638R 元大滬深300反1 769 0 2409 友達 -815 -37510 1216 統一 723 8522 2887 台新金 -793 12018 6176 瑞儀 683 -131 00673R 元大S&P原油反1 -748 0 2377 微星 653 -171 2201 裕隆 -728 -2231 2823 中壽 653 881 1312A 國喬特 -672 0 2353 宏碁 643 -142 2618 長榮航 -667 1634 2349 錸德 635 1654 1326 台化 -592 -7129 00656R 國泰中國A50反1 632 0 2449 京元電子 -591 -8040 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股