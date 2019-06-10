不畏貿易戰 Q1製造業投資年增近3成

美中貿易緊張情勢加劇，經濟部公布最新統計，今年第 1 季製造業營收年減 3%，但投資金額卻逆勢上揚，年增 29.8%，創 2011 年首季以來最大增幅。

經濟部指出，國內半導體廠，為維繫領先競爭優勢，持續投入先進製程，加上台商回流及離岸風電等投資挹注，帶動製造業投資穩定成長。

經濟部今日公布第 1 季製造業營收，達 6 兆 2486 億元，季減 20.6%，年減 3.0%，結束連 9 季正成長，但固定資產增購 (不含土地) 年增達 29.8%，創 2011 年首季以來最大增幅。

108 年 Q1 製造業固定資產增購 (圖表摘自經濟部)

經濟部指出，固定資產大幅增加，主要是因電子零組件業因應製程升級，持續擴建廠房及增購生產設備，年增達 44.5%；化學材料業增設產線及擴建汽電共生工程、金屬製品業持續進行離岸風電相關投資，均明顯成長。

就行業別觀察，電子零組件年增 44.5%，占製造業 65.7%，居各業之冠，主要是因半導體業者因應製程升級，持續擴建廠房及增購生產設備；化學材料業年增 30.6%、金屬製品業則年增 30.9%。

展望未來，雖全球景氣放緩、智慧手機漸趨飽和、美中貿易緊張情勢加劇，恐影響今年第 2 季營收成長動能，惟隨人工智慧、高效能運算、雲端伺服器、物聯網、車用電子等新興科技發展方興未艾，加上 5G 商機逐漸顯現，可望挹注相關產業供應鏈之營收逐步回溫。