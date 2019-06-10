〈進出口統計〉貿易戰延長賽拖累出口連7黑 有感轉正要等第4季

財政部今 (10) 日公布 5 月進出口統計，5 月出口總額 277.2 億美元，月增 7.3% 但較去年同期減少 4.8%，呈現連 7 黑，財政部統計處處長蔡美娜表示，預估 6 月仍將持續衰退，出口要「有感」反轉要等到第 4 季。

美中貿易戰削弱市場需求，加上國際原物料價格持續走跌，拖累進出口表現，不僅 5 月出口連續 7 個月負成長，進口也因廠商備料轉趨保守，5 月進口總額 232.2 億美元，僅較 4 月微幅增 0.3%，比起去年同期減少 5.9%。

根據財政部統計，今年前 5 月出口總額共 1298.8 億美元、年減 4.2%；進口總額前 5 月共 1137.8 億美元較去年同期減少 1.2%。

觀察主要出口貨品表現，包括基本金屬、化學品、機械與塑橡膠都同步衰退，其中基本金屬因市場買氣觀望，單月減幅逾 2 成，化學也有 19% 的減幅，機械與塑橡膠分別年減逾 1 成。

但資通與視聽產品 5 月出口總額 35.7 億美元，創歷年單月新高，也比去年同期增加 22.9%，其中又以電腦與附屬品、交換器與路由器較去年同期增加逾 7 成，電腦零件年增幅 53%。

進口貨品部分，資本設備進口進口額 34.8 億美元，較去年同期減少 7.4%，其中又以交通運輸設備年減 54.7% 最多，資通設備進口額年減幅 23.4%，但電機設備則較去年同期增加 29.7%。

蔡美娜指出，資本設備進口是去年 12 月以來，連續 5 個月正成長後首度翻黑負成長，主要是電子廠受美中貿易戰影響，導致態度轉趨保守，但表現還在水準之內，未來是否持續衰退仍有待觀察。

展望後市，蔡美娜表示，美中貿易戰情勢混沌不明，預估 6 月出口仍將持續衰退，衰退幅度約 2%~4.5%，在貿易戰戰線延長下，恐怕要到第 4 季才有機會見到有感轉正。