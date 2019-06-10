強信縫紉機自動化部門成長力道強 看好下半年營運成長

縫紉機刀具及自動化系統大廠強信 - KY (4560-TW) 今 (10) 日公布 5 月營收為 1.48 億元月減 13.17%，年減 8.78%；今年累計 1-5 月營收為 7.48 億元，年減 1.42%；但強信看好自動化配件今年成長性，統計今年 1-5 月營收中，縫紉機刀類營收較去年同期微幅增長 0.39%，自動化裝置營收較去年同期成長 6.18%。

強信看好，2020 年東京奧運及全球經濟指數，成為經濟正成長的有利支撐，2019 年整體成衣行業也持續成長，但受美中貿易戰心理因素影響，整機廠 5 月進行庫存調整，加上全球齋戒月，回教國家經濟活動受影響，短暫影響 5 月業績，

強信指出，投入研發資源及整體產業自動化趨勢推升，對今年全年業績展望仍以「成長」看待，強信今年將在自動化及材料研發投資 3000-4000 萬元，估今年自動化裝置銷售占比，也可望進一步提高。

今年中國國際縫製設備展覽會 (CISMA) 將於 9 月 25 日起在上海開展，強信表示，將是今年最大的縫製設備零配件廠商，加上 2020 年東京奧運，歷年舉辦奧運前一年運動服飾及品牌鞋廠就會開始提前拉貨，今年因美國重量級運動品牌庫存水位低，拉貨動能將更積極，隨著 2020 年東京奧運題材發酵、紡織廠在越南擴產順暢、美國零售服飾配件回補庫存等因素，強信隨著終端市場的活絡，營收動能可望下半年發酵。

強信去 (2018) 年稅後純益 3.13 億元，每股純益 4.76 元，股東會已通過每股將現金股利 3.5 元，將在 7 月 9 日除息交易。