〈貿易戰投資術〉美股靠兩大利多撐腰 長線仍具投資價值

美中貿易戰火未歇，打亂全球股市走勢，面對暫時無解的美中貿易摩擦，法人認為，美國在經濟數據與企業獲利亮眼兩大利多支撐下，基本面仍然穩健具投資價值，但要注意的是，美股波動大，建議納入具內需導向、景氣防禦及高股利特性的公用事業類股，作為防禦配置。

美中貿易衝突再起，美國對中國出口的 2000 億美元商品課徵 25% 關稅，中國 6 月起也將對 600 億美元美國出口貨品課徵報復性關稅，雙方你來我往互不相讓，國際貨幣基金組織 (IMF) 預期，美中雙方如果爆發全面貿易戰，恐讓中美經濟成長率分別下滑 1.5 及 0.6 個百分點，加劇全球經濟未來一年陷入衰退的風險；摩根大通預估，美中互相祭出反制措施，估讓 S&P500 企業未來 12 個月每股盈餘下滑 2~3 美元，且可能促使企業展望趨於保守。

富蘭克林證券投顧表示，貿易戰短期內加劇市場波動，但預期美股將比去年第 4 季抗震，原因包括投資人持股部位較低、降低了去槓桿的風險，企業回購庫藏股動能仍強，加上聯準會利率政策較去年第 4 季寬鬆且利率下滑使股市評價更具吸引力。

富蘭克林證券投顧分析，儘管美中貿易談判仍陷入僵局，但預期最終達成協議機率大，仍是較可能的情境，考量短線政治盤主導的市場波動環境，現階段投資配置建議以債券型及平衡型基金為核心。

至於美股方面，建議空手者可待美中貿易情勢更為明朗、採取逢回分批進場或定期定額方式，但考量美股波動加大，因此建議可適度納入具備內需導向、景氣防禦及高股利特性的公用事業類股，作為防禦配置。

宏利投信資產配置團隊表示，美中貿易談判屬短期干擾因素，但預估美國總經數據有望逐漸改善，聯準會溫和轉向和更寬鬆的貨幣環境也將提供美股支撐。

宏利投信資產配置團隊也提醒，美國估值、企業獲利率和銷售增雖仍向上，但仍有一定的下行風險仍存在，加上結構性疲軟的美元也可能提供增量阻力，對美股的利多前景亦須相對審慎看待。