【華冠投顧】盤後分析：主力果然發動攻勢

劉彥良 分析師

【大盤解讀】

上週大盤震盪，但是我不斷告訴投資朋友，反彈行情並沒有就此結束，千萬不要亂砍股票甚至去放空，因為均線扣抵的角度來看，月線最快在本週就會翻揚，從壓力轉為支撐，然後形成助漲。

果不其然，今天主力就挾美國非農就業數據不佳推升降息預期，以及美墨達成邊境及關稅協議的雙重利多下，直接展開強攻，甚至在空軍中不斷認錯回補下使得指數盤中越墊越高，終場大漲 157 點再創反彈新高 10566 點，同時也是全場最高。

明天只要指數收盤價高於 10558.29 點，月線即可正式翻揚形成助漲，台股將去挑戰我上週預告的季線約 10606 點，而較大的反彈壓力則落在缺口 10759 點及長黑 K 棒高點 10910 點。

【操作策略】

我認為今天漲勢最整齊的族群就是接下來的主流部隊，散熱模組本月開始將步入旺季，包括手機、伺服器、網通基地台和 NB 的出貨都會向上，而且可以一直旺到第三季底，所以該族群絕對是投資朋友鎖定的對象。此外，5 月營收逆勢走高的「五不窮」股，也是投資朋友可留意的目標。我在華冠投顧官網上整理了一份「全力出擊大飆股」資料要給投資朋友，歡迎前往索取。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。