台股盤前－超級股東會周開跑 短線仍須留意美中貿易後續發展

台股上周受雙王拖累大盤走勢，跌破月線，加權指數終場下跌 52.42 點、收在 10409.2 點，驚險守住年線，成交值萎縮至 978.99 億元，周線再度收黑，而台股上周端午休市一天，而美股周五持續受降息消息激勵，加上美墨緊張情勢趨緩，四大指數全面走揚，漲幅皆逾 1%。

受美國聯準會上周暗示近期將降息的消息激勵，美股四大指數上周五持續走揚，道瓊指數上漲 263.28 點或 1.02%，收 25983.94 點；那斯達克指數上漲 126.55 點或 1.66%，收 7742.1 點；標普 500 指數上漲 29.85 點或 1.05%，收 2873.34 點；費城半導體指數上漲 15.68 點或 1.15%，收 1378.81 點。

原定今 (10) 日美國將以墨西哥非法移民問題，對墨進口商品加徵關稅，不過上周傳來好消息，美墨經過 3 天的談判，終於達成協議，美國總統川普更在推特上表示，美國將「無限期暫停」向墨西哥所有輸美商品課徵關稅，原本被市場擔憂受影響的台系代工廠包含緯穎、緯創、英業達等，可望喘口氣。

而針對美國封殺華為，傳出上周中國警告美國、英國、韓國等科技企業代表，呼籲不要配合美對中的技術封殺，否則將面臨嚴重後果，另一方面，也傳出華為正積極加速建立自家供應鏈，以抗衡美國封鎖所帶來的影響，而鎖定的合作的廠商，據傳包含矽品、精測、IC 測試廠京元電、矽格，都被華為看中成為自建供應鏈的重要成員。

而台股部分，今 (10) 日上市櫃公司將全數公布 5 月營收，本周也是超級股東會周，高達 458 家上市櫃公司將舉辦股東會，將由台達電、義隆、亞光、新鉅科等率先起跑，股王大立光也將在 12 日舉辦股東會，而包含聯發科及國泰金、富邦金等 18 家金融個股也都將在 14 日舉行股東會，此外，鴻海也將於明 (11) 日自辦法說，市場聚焦第 3 季營運展望、美中貿易戰、降息效應。

法人表示，雖然美墨關稅問題暫時獲得緩解，但美中之間的貿易戰火仍不建停歇，短期台股仍將持續震盪打底，持續關注 6 月 17 日 3000 億美元商品的公聽會與 6 月底 G20 川習會是否有明朗消息。