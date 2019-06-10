〈群益期貨〉還好我跟哥吉拉站同一邊

面對市場可以很主觀也可以很客觀，各有其優缺點：你可以帶著望遠鏡看著遠方的宏觀面，也可以攜帶顯微鏡從細微處著手。



從五月初，新一輪的中美貿易戰，能夠打的不外乎是物流、人流、金流或技術戰等，物流戰打的是關稅戰，川普希望透過物流關稅戰達到對中國的威嚇效果，但發現打下去傷人八百，自傷一千，後改打華為技術戰。



中國祭出不可靠實體清單、國家技術安全管理清單、規劃稀土戰等戰略，以呼應中國不怕打的論述，積極面則是國家提前發放 5G 牌照，以剌激相關產業的發展。

中國亦發布赴美安全提醒，這和週末的逃犯條例修法，北京定調為有外國勢力參與，強硬不撤回惡法，這是有關人流，應也有意圖與華為孟晚舟遭加拿大扣押遙相呼應，但正值 64 天安門事件周年紀念後，中國在這方面往往表現出壞學生的模樣，難有人相信其背後的目的是光明面的。



雖然有官員出面消毒，強調修法是解決台灣殺人犯處理移交逃犯制度的缺陷，避險香港成為犯罪藏匿之地，大家擔心的正是－犯不犯罪是老共定義的，正如同孟晚舟有沒有罪似乎是美國說了算一樣，但這樣的見解都帶有政治味，甚至看了會覺得有立場，那便不客觀了。

在金流方面，這次的貿易戰，到底會不會演變成金融戰？往往關稅戰就等同於匯率戰，最近市場的焦點從貿易戰轉移到聯準會是否降息、降多少以及何時會降息？美元轉弱，但人民幣非但未升值，反而走貶。



人行行長易綱接受外媒專訪，被問到人行是否對於人民幣匯率設有底線，易綱表示沒有數字比有數字還重要，受到近期美中貿易戰影響，人民幣出現暫時性的壓力，人民幣兌美元一舉貶破半年新低；數字就是數字，暗示著關稅戰一時半刻還消停不了，美元兌各主要貨幣普遍性貶值，獨獨對人民幣是升值的，所以美墨關稅戰停火等是不是美國要專心對付中國，似乎也是箭有所指了。

話雖如此，從債券市場來看，至少中國還是相當克制的，5 月 10 日美國加徵關稅開始，美債在避險性買盤激勵下還是漲的，再加上聯準會降息的預期漲的更兇，完全感受不到中國藉此出脫美國資產的騷動。

客觀的說，關稅戰等於匯率戰，美元弱人民幣更弱是事實，人民幣是唯一的戰場，要打匯率就放任其貶值，大家便走著瞧！但美國也不是鐵板一塊，美國「主動」延後加徵關稅實施日期，之後聯準會提到因應貿易衝突不確定性鴿聲奏起，意向即在向市場表明，一旦景氣滑坡，錯必不在我，川普指若不是聯準會升息，道瓊還可以再漲萬點，一定程度都是在互推皮球，怕引火上身，其實也透露出貿易戰火不會像野火般燒起，但一切仍主宰於美國。

這時候，最好你是和「哥吉拉」站同一邊的。

避險商品中除了日圓可扮演舉足輕重的避險角色外，還值得一提的就是，當股市跌，「它」因為避險買盤而上漲；股市漲，它因為降息期待而上漲（或不跌）的「黃金」，正是面對貿易交戰惡火下，心中可依靠的哥吉拉。

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