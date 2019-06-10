大宇資中手遊保證金最快Q2認列 貢獻本季EPS 13元

大宇資 (6111-TW) 與中手遊集團簽署的股份認購協議，已於日前完成交割，可望貢獻第 2 季每股純益 13 至 14 元，在本業獲利持平下，帶動整體上半年賺超過 1 個股本，下半年還將推出 3 款遊戲，搶攻手遊與單機市場。

大宇資去年 4 月與中手遊集團簽署股份認購協議，中手遊將以人民幣 2.13 億元，取得大宇資子公司北京軟星 51% 股權，大宇資已於 6 月 6 日收足所有保證金共人民幣 2.13 億元，完成交割，交割金額最快可望在第 2 季入帳，但此為權益法認列，將實現帳面評估利益，非實際現金回流。法人估可望貢獻大宇資第 2 季每股純益約 13 至 14 元。

大宇資今年第 1 季每股小賺 0.08 元，4 月則因提列 3 月剛上市的手遊《軒轅劍龍舞雲山》行銷費用，導致營運虧損。法人估，大宇資上半年本業獲利將持平，若再加上業外認列帳面評估利益，上半年可望賺超過 1 個股本。

展望後市，大宇資董事長凃俊光表示，今年下半年將推出 3 至 4 款手遊，第 3 季將推出由中國西山居製作、去年 12 月由騰訊代理在中國上市的手遊《仙劍四》，該款手遊在中國成績亮眼；由北京軟星開發的單機版《大富翁 10》，也將在第 3 季推出，待版號申請通過，由騰訊 wegame 代理，可望貢獻第 3 季營收。

除《仙劍四》與《大富翁 10》外，大宇資第 4 季將推出《仙劍奇俠傳 7》單機版，該款遊戲為皖新傳媒代理，預計年底前在中國與台灣同步上市。