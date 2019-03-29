力達以多元化發展因應市場競爭 外銷比重今年還要再成長

美中貿易戰開打影響中國大陸企業的採購意願，空氣壓縮機製造廠力達 - KY(4552-TW) 也在提高本身的競爭力因應，除了把價格依原物料價格調整之外，2018 年起也大幅提高產品外銷比重，去年產品外銷金額成長 15%，占營收比重由 2017 年的 10% 提高到 13.5%，今年外銷金額還要再成長。

力達的產品朝向多元化發展，總經理陳乙平今 (29) 日出席交易所的業績發表會中指出，今年的力達產品預計將再成長，預估占今年營收比重將達 15%，其中，高階的螺桿機、渦旋機出貨比重，將占營收的 7 成。

力達 2 月營收 3.13 億元，年減 49.53%，為連續 8 個月來營收年衰退，累計前 2 月營收 7.81 億元，年減 37.73%；力達表示，第 1 季為市場淡季，預計 3 月銷售可以回溫，目前的接單能見度維持 1 個月的水準。

力達去年合併營收為 75.43 億元，毛利率為 23.6%，仍維持 2017 年的毛利率水準，稅後純益為 7.7 億元，年減 17.6%，每股純益 7.7 元。

力達去年主要產品營收比重，活塞機、螺桿機、渦旋機分別佔 35.8%、48.6% 及 12.9%，螺桿及渦漩比重如期明顯成長，F 系列及兩級壓縮等高變頻系列也佔螺桿整體近 3 成比重。力達今年將持續推廣 F 節能高效系列、兩級壓縮等螺桿主力商品，預計再增添力達 E 系列螺桿機產品開發，強調更低耗損、高節能的效果，並加強整合配套式銷售服務，以因應市場不同的需求。陳乙平指出，力達產品朝向多元化的發展趨勢確定。

力達董事會日前決議，擬配發每股現金股利 2.3 元及股票股利 1.6 元，共計 3.9 元，並訂定於 6 月 13 日召開股東常會。

力達近年擴大資本支出為實現公司長期營運及空壓機行業轉型目標，尤其以去年斥資人民幣 4.89 億興建力達新工業園區最為龐大，目前地基工程已完成，其他基建正持續進行，後續仍須依興建進度評估設備投資金額。陳乙平指出，新廠區占地 278 畝，較原有的舊廠區 78 畝大幅增加，且為新製程設計。

此外，力達掌握螺桿主機技術節能站穩螺桿機市場地位，提升主機自製率為 2019 今年最重要推進項目之一，至今測試量產符合公司預期，30 匹馬力的型號已能全部自製，在品質及良率上通過行業評鑑高標準測試，今年展開 50 匹馬力型號的逐步量產，預計仍需添購設備以擴大自製型號，目標最快於 2020 年底前達成主機全自製。