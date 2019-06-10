◆盤勢分析

1. 上周五美股因最新非農就業報告不如預期，強化市場降息預期，激勵美股延續多日上漲，收盤全面收高。累計台股端午放假期間，道瓊指數上漲 1.74%，NAQ 上漲 2.20%、標普上漲 1.67%、費半指數上漲 2.51%；其中科技股轉強，微軟市值再創新高。

2. 上周四台股早盤在 3008 大立光跌停與 2330 台積電下跌的拖累，指數以低盤開出。盤中節前賣壓湧現，加上重要 IC 設計股 3034 聯詠、3443 創意走落，指數一路緩步走低，一度破 10400 點大關，終場收在 10409.20 點，暫時守穩在年線之上。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：上周四台股收跳空的黑 K 棒，再度回測年線。

(2) 量能：長假前成交量萎縮至至 982.34 億元，持續低於千億元水準，市場觀望氣氛濃厚。

(3) 技術指標：日 KD 指標在 K 值下彎、MACD 柱狀體走平。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 43.95 億元；外資 - 23.05 億元、投信 - 3.92 億元、自營 - 16.97 億元。

4.OTC 指數盤中一度衝高，惟權值指標 6488 環球晶、8069 元太轉弱，終場收在 131.34 點，下跌 0.68%，目前短線支撐為 130 點整數關卡。

5. 散熱模組：指標龍頭 3324 雙鴻股東會表示下半年將進入旺季，5G 手機熱潮有望延續到 2021 年，上周四股價逆勢走揚攀高，帶動 3338 泰碩、3017 奇鋐尾盤收高。

6. 遊戲：美國 E3 電玩展即將 6/13 開始，2393 鈊象 5 月營收年增 54.12%，股價強勢帶領遊戲族群逆勢上揚，3083 網龍、6111 大宇資、6180 橘子股價上漲超過 1.5%。

7. 金融：市場預期全球將轉為降息趨勢，加上銀行獲利相對穩定，2301 彰銀、2886 兆豐金、2883 開發金、2890 永豐金、5880 合庫金股價持續走高。

8. 運動相關：電子股波動相對劇烈，因長期有東奧題材，防禦型資金轉駐鞋類 9904 寶成、9910 豐泰；自行車 9914 美利達、9921 巨大；高爾夫球頭的 8924 大田。此外，運動器材 1736 喬山 5 月創同期單月營收新高，股價強勢漲停。

9. 目前台股因中美貿易消息持續呈現大幅波動，惟短線指數跌已深，建議可以少量操作，聚焦跌深 IC 設計、防守型資金進入的食品、健康器材、資產營建等進行短打，但中期布局仍須等待成交量放大，在進場布局。

10. 政院砸 204 億 點火 5G 產業：台灣 5G 國家政策正式出爐! 據了解，行政院已核定科技會報辦公室所擬定的「台灣 5G 行動計畫」，預定近期正式對外公布。「台灣 5G 行動計畫」分成五大政策主軸，包括將推動 5G 垂直應用場域實證，並於 2020 年帶動 20 家以上台廠參與 10 個以上不同領域的產品或服務的驗證實績，規畫中的實證場域包括石化業、電競、自駕公車、智慧工廠製造、醫院。通部預定本月中下旬公布「一覽表」，第一階段釋出的頻譜包括 3.5GHz 頻段、上下行合計釋出 270MHz 頻寬、28MHz 共釋出 2500MHz、以及 1800MHz 釋出 20MHz，最快將在年底釋出 5G 執照。

11. 旺季到、非洲豬瘟... 題材多 食品股後市香噴噴：食品類股近期受中美貿易戰資金避險、國際非洲豬瘟疫情延燒，加上飲料傳統旺季到來等多項題材加持，包括味全（1201）、統一（1216）、泰山（1218）、黑松（1234）、鮮活果汁 - KY（1256）等飲料類股，以及肉品雙雄大成（1210）跟卜蜂（1215），後市表現空間可期。