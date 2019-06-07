〈分析〉聞泰併安世 躍升A股最大半導體企業？

在美中大打科技戰之際，中國開始舉全國之力全力強化半導體實力。而中國手機 ODM 龍頭廠聞泰科技開出第一槍表示，中國主管機關已進行該公司提出重大資產重組一案，該案將能取得有條件通過。這意味著自去年起聞泰科技開始收購荷蘭安世半導體的程序已進入最後階段。

該收購案是目前為止中國半導體發展歷史上最大的一件，引起業界關注，同時中國主管機關也以超出預期的速度審核通過。

此外，在這次收購後，聞泰科技業務將從 ODM 延伸到上游的半導體零組件，更有機會成為 A 股最大的半導體企業。

根據公告顯示，該次收購金額達人民幣 199.25 億元。在交易前，聞泰科技已間接持有安世集團 15.31% 股權，因此收購完成後間接持有安世集團股權將上升至 79.98%，合計收購金額為人民幣 268 億元。

安世集團為一家世界級的 IDM 廠，涵蓋半導體 IC 設計、晶圓製造、封裝測試等一條龍生產鏈。以全球排名看，安世半導體二極體和電晶體生產排名全球第一、邏輯電子組件排名第二（僅次於 TI）、ESD 保護組件排名第二、小信號 MOSFET 排名第二、汽車功率 MOSFET 排名第二（僅次於 Infineon）。

其產品應用於汽車、工業與能源、行動、可穿戴、消費及計算機等領域。

而聞泰科技則是全球手機出貨量最大的 ODM 企業，市占率逾 10%，其客戶有華為、小米、聯想、三星，OPPO 及 vivo 等。不光在手機領域，聞泰科技在 NB、VR、車聯網、汽車電子等物聯網領域也有涉入。002

聞泰獲利大躍進

中泰證券指出，若聞泰在今年順利收購安世半導體，並完成融資相關作業，償還安世集團債務，預估 2018 年～2020 年整合後純益分別人民幣 9.19 億元、人民幣 15.31 億元、人民幣 23.88 億元。

而在三年期間，聞泰科技純益只有人民幣 1.92 億元、人民幣 3.35 億元、人民幣 0.72 億元。因此一旦併購完成，聞泰科技的獲利能力立即暴增。

圖: 聞泰科技財報

圖: 聞泰科技財報

圖: 聞泰科技財報

蛇吞象之下暗藏隱憂

這筆交易雖然能會為聞泰科技立即帶來業績高成長，但業內也指出聞泰科技付出的代價過高，巨額的商譽，且未作出業績承諾，這並不是業內常態，因此各種跡象顯示這次併購案恐會產生不少營運風險。

根據聞泰科技公布的交易報告書顯示，安世集團可辨認淨資產的公允價值為人民幣 31.76 億元，因此在收購案完成後，聞泰科技將出現高達人民幣 236.63 億元的商譽。（近兩年 A 股不少企業受到商譽減損困擾）

此外，以安世集團每年純益來看，法人指出聞泰科技這次收購安世集團，將要二十多年才能收回付出的成本，是否值得還要觀察後續安世集團究竟能帶給聞泰科技多大的綜效。

同時，一般情況下，上市公司高溢價收購資產都會對未來業績做預判，但聞泰科技這次的天價收購卻不需要對業績做出承諾，安世集團也未提供獲利預測報告，也讓業內一頭霧水。

